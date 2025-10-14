Ігровий процес Battlefield 6 пропонує геймерам незрівнянний хаос битви, у якому можливо практично все, зокрема надзвичайний постріл, продемонстрований гравцем під ніком Background_Pop_9592, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto у X.

Цікаво У Battlefield 6 знайшли "ідеальну кімнату" для геймера – відео розлетілося мережею

Чи можливо це повторити?

Історія серії шутерів від DICE та EA налічує багато справді історичних моментів. Наприклад, чимало фанатів досі згадують славетну сцену зльоту з авіаносців з Battlefield 3 чи легендарну "рандезуку", яка навіть потрапляла у трейлер Battlefield 2042.

Культова катсцена з BF 3 – перегляньте ролик

Відтепер до когорти цих хайлайтів можна віднести й постріл геймера Background_Pop_9592, який просто вразив спільноту.

В одному з матчів гравець побачив як винищувач його тіммейта переслідує літак суперника та не прицілюючись вистрілив у його сторону зі снайперської гвинтівки, навіть не на удачу, а скоріше за все просто "по приколу".

Можна лише уявити яким було його здивування, коли куля влучила точнісінько у ворожого пілота, пролетівши 124 метри.

Неймовірний постріл – дивіться відео

Battlefield 6 player pulls off the luckiest no scope ever seen



: u/Background_Pop_9592 pic.twitter.com/U5zP85wFWU — Dexerto (@Dexerto) October 13, 2025

Ти промахуєшся у 100% тих пострілів, яких не робиш,

– філософськи прокоментував відео користувач X LastKnightGaming.

Єдиним недоліком цього хайлайту, який вже охрестили "найвезучішим в історії" є відсутність записаної реакції його автора, адже такий момент ігрової слави, ймовірно, трапляється раз у житті.