У мережі завірусилося кумедне відео з Battlefield 6, де гравець випадково потрапив у доволі дивну ситуацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Battlefield Now у соцмережі X.

Кумедний жарт від розробників чи випадковість?

Продовження легендарної серії шутерів від EA та DICE стало справжнім хітом серед геймерів після свого релізу 10 жовтня 2025 року.

Гра побила рекорд серії з кількості одночасних гравців у Steam, встановивши його на відмітці в 747 440 осіб, повідомляє SteamDB.

Тому не дивно, що геймери досить швидко знайшли у проєкті чудернацьку локацію, яка викликала чимало запитань.

Цікава локація у BF 6 – дивіться відео

Приміщення швидко охрестили "ідеальною кімнатою геймера", а відео зі знахідкою набрало понад мільйон переглядів усього за кілька днів.

Ось де вони тримають розробників,

– пожартував користувач Dingle Berry.

Відео розлетілося мережею настільки, що на нього навіть відреагували самі творці гри.

Нам треба виправити цей "ассет", аби на обох екранах був Battlefield 6,

– написали вони.

Отож, це не одиничний випадок і таку кімнату вочевидь можна знайти на багатьох мапах проєкту.

Можливо, хтось із команди розробників просто забув додати до неї двері, а може це така дотепна "великодка" – це наразі залишається таємницею.