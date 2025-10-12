2025 рік виявився надзвичайно плідним на хороші відеоігри, а конкуренція за звання GOTY буде запеклою як ніколи. Втім, очільник Sandfall Interactive Гійом Брош запевняє, що отримання нагороди ніколи не було ціллю для його команди, інформує 24 Канал з посиланням на PCGN.

Творець "експедиції 33" не може відірватися від інді-рогалика?

Clair Obscur: Expedition 33, Split Fiction, Death Stranding 2, Silent Hill f, Ghost of Yotei, Hades 2 та багато інших проєктів претендуватимуть на отримання престижної премії на цьогорічній церемонії The Game Awards.

Ігрова індустрія давно не бачила такої конкуренції, але очільник студії Sandfall Interactive не хвилюється про те чи зможе одне з головних відкриттів року отримати винагороду, адже вона ніколи не була ціллю команди творців, повідомляє gamesradar+.

Зокрема, Гійом Брош розповів, що розробники й так відчувають, що досягли набагато більшого успіху, аніж коли-небудь сподівалися. Насамперед він проявляється у безлічі теплих відгуків від геймерів з усього світу, які писали, що гра змінила їхнє життя чи допомогла пережити важкі часи.

Ми створюємо ігри, принаймні з мого погляду, для того, щоб викликати справжній емоційний резонанс у людей. Expedition 33 вже є перемогою, тому що ми досягли цього, тому нагорода була б приємним маленьким бонусом,

– говорить Брош.

Водночас власний вибір Броша у категорії GOTY 2025 може дещо здивувати, адже ним виявилася нещодавня хітова новинка від соло-розробника.

Щодо особистої фаворитки, я не знаю, наскільки це серйозно, але зараз витрачаю забагато часу в Megabonk. Це просто моє життя. Допоможіть мені!,

– жартівливо заявив Гійом.

Що за Megabonk?

Megabonk – це 3-d "сурвайвал роуглайк", перш за все натхненний хітовою Vampire Survivors, від якої свого часу фанатів очільник Xbox.

У ній гравцю доведеться пробиватися крізь орди ворогів та босів на випадково згенерованих мапах, попутно збираючи краще спорядження, прокачуючи рівень та здібності персонажа й формуючи власний переможний "білд", йдеться на сторінці гри в Steam.

Проєкт став справжнім успіхом у Steam та розійшовся накладом у приблизно 2 мільйони копій з піковим онлайном на платформі у 117 336 користувачів, за даними SteamDB.

Грудень цього року буде вельми спекотним для фанатів індустрії, адже боротьба за нагороди буде справді запеклою. І хоча Брош ніби трішки соромиться власного успіху, саме гра його студії залишається головним фаворитом на найпрестижнішу нагороду TGA 2025.