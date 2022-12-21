Виявилося, що один з найвпливовіших діячів відеоігрової індустрії у 2022 році серйозно "підсів" на один мегакрутий інді-проєкт, повідомляє 24 канал.

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Рік, що минає, став доволі успішним для індустрії в цілому, адже подарував шанувальникам відеоігор безліч неймовірних проєктів на кшталт Elden Ring, God of War: Ragnarok та інших переможців й номінантів The Game Awards 2022.

Однак, Філ Спенсер – голова Microsoft Gaming та Xbox, виявився людиною з вишуканим смаком, а його улюбленим проєктом став рогалик Vampire Survivors, що не на жарт захопив увагу функціонера.

Огляд Vampire Survivors від IGN: відео

Це стало відомо, завдяки тому, що Спенсер вирішив поділитися своєю ігровою статистикою Xbox із підписниками у твітері.

Зі скриншоту видно, що протягом 2022 року Філ, між поглинанням Blizzard та роботою над покращенням життя шанувальників консолі Microsoft, устиг зіграти в 53 гри, загалом провівши в них 641 годину (більш як 26 діб!).

Окрім цього цікавим відкриттям стало й те, що 233 з них Спенсер грав саме у Vampire Survivors, яку до того ж неодноразово хвалив на публіці фактично з моменту її виходу у ранньому доступі ще на початку 2022 року.

Подібна любов настільки важливого діяча індустрії до інді проєктів на кшталт рогалика від Люки Галанте дає надію на квітуче майбутнє Xbox, адже воно у надійних руках справжнього геймера.