У Лос-Анджелесі відгриміла The Game Awards 2022, яка, здається, остаточно поклала край дискусіям про те який же проєкт заслуговує на звання гри року, повідомляє 24 канал.

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Хто отримав головні нагороди?

Втім, не так багато геймерів мали надію на якийсь інший результат від того, який ми отримали. Найкращою грою 2022 року, прогнозовано для більшості, стала остання робота студії FromSoftware – Elden Ring.

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Окрім головної нагороди вечора, проєкт також здобув кілька перемог в інших престижних номінаціях:

Найкраща рольова гра

Найкраща постановка

Найкраще візуальне оформлення

Головний конкурент Elden Ring – God of War Ragnarok від Santa Monica Studio, теж не залишився без низки нагород, заслужено тріумфувавши одразу в шести категоріях:

Найкраща пригодницька гра

​Найкраща розповідь

Найкращий саундтрек та музика

Найкращий аудіодизайн

Нагорода за інновації у галузі доступності для людей з обмеженими можливостями

Найкраща акторська гра

Статуетку за останню номінацію Крістофер Джадж, який зіграв Кратоса, отримав з рук не аби кого, а від легендарного актора Аль Пачіно, тож подібне визнання вдвічі приємніше.

Джадж отримує нагороду від Аль Пачіно / скриншот з ютубу

Що по кіберспорту?

Серед решти переможців слід виділити домінацію Valorant майже у всіх категоріях, що стосувалися кіберспорту.

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Таким чином Найкращою кіберспортивною грою визнали саме шутер від Riot Games. Найкращим кіберспортсменом став валорантер Джейкоб "yay" Вітакер з команди Cloud 9, Найкращою командою – LOUD і нарешті найкращим тренером визнали Матеуса "bzkA" Тарасконі з тієї ж команди LOUD.

Єдиним винятком стала номінація Найкращий кіберспортивний турнір, де перемогу святкувала інша гра від Riot – League of Legends та турнір Worlds 2022.

Решта тріумфаторів виглядає наступним чином:

Найочікуваніша відеогра – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Найкращий екшен – Bayonetta 3

– Bayonetta 3 Найкращий файтинг – MultiVersus

– MultiVersus Найкраща сімейна гра – Kirby and the Forgotten Land

– Kirby and the Forgotten Land Найкраща стратегія або симулятор – Wars Mario + Rabbids Sparks of Hope

– Wars Mario + Rabbids Sparks of Hope Найкраща спортивна гра або перегони – Gran Turismo 7

– Gran Turismo 7 Найкращий мультиплеєр – Splatoon 3

– Splatoon 3 Найкраща дебютна інді-гра – Stray

– Stray Найкраща соціально значуща гра – As Dusk Falls

– As Dusk Falls Найкраща гра-сервіс – Final Fantasy 14: Endwalker

– Final Fantasy 14: Endwalker Найкраща незалежна відеогра – Stray

– Stray Найкраща мобільна гра – Marvel Snap

– Marvel Snap Найкраща підтримка спільноти – Final Fantasy 14: Endwalker

– Final Fantasy 14: Endwalker Найкраща гра для AR чи VR – Moss: Book 2

– Moss: Book 2 Найкращий стрімер чи контент-мейкер – Ludwig

Наостанок нагадаємо, що на честь проведення TGA 2022 в цифрових магазинах відеоігор на кшталт Steam та Epic Games Store діють знижки на низку ігор-номінантів, отож не пропустіть шанс придбати щось нове для своєї колекції.