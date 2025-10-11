Користувачі платформи від Valve мають змогу ознайомитися з демоверсією унікальної королівської битви під назвою Final Sentence, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Цікавий погляд на жанр?

Жанр "батлроялів" пережив пік своєї популярності, одначе це не означає, що ми більше не побачимо його кмітливих варіацій.

Зокрема, унікальний проєкт від розробників Button Mash пропонує геймерам позмагатися між собою у швидкості та якості друку.

Final Sentence – це майбутня гра для ПК, у якій до 100 гравців муситимуть друкувати швидко та без помилок аби не отримати "кулю в лоба".

Локація гри виглядає як велетенська темна аудиторія, з сотнею столів та друкарських машинок. Щойно годинник починає відлік раунду, гравцям дають завдання: надрукувати задані їм рядки, не роблячи помилок.

Трейлер гри – дивіться відео

Три помилки в сегменті запускають покарання: наглядач грає з горе-друкарем у російську рулетку.

Якщо гравець виживає, він може спробувати ще раз, а якщо ні – удачі в наступному матчі. Перший друкар, який завершить усі завдання, стає переможцем, а решту учасників страчують.

Реліз гри заплановано на 4 квартал 2025 року, а прямо зараз її можна додати в бажане на сторінці у Steam.