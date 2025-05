WWE 2K25

Режим карьеры, известный как MyRise в WWE 2k25, рассказывает о том, как созданный вами рестлер присоединяется к WWE и сразу же попадает в переделку с таинственной группировкой, известной под названием "Бунт". Но не волнуйтесь, вам поможет другой созданный вами рестлер, который имеет определенную связь с главным героем. Вы управляете обоими во время игры, проводя поединки и выполняя задания в этих поединках, пишет 24 Канал.

Смотрите также Пять игр, которые занимают больше всего места на вашем компьютере

Повествование в этой игре основательное и увлекательное. Это еще больше усиливается тем фактом, что выбор, который вы делаете, играет важную роль во всей игре. Это начинается, когда вы выбираете типы личностей созданных вами борцов, поскольку разные характеры ведут к разным сценам.

EA Sports PGA Tour

Не каждому фанату гольфа понравится игровой процесс EA Sports PGA Tour, но режим карьеры, несомненно, является одним из лучших. Вы начнете с настройки своего игрока и его снаряжения, включая стили замахов, анимацию, типы клюшек, рукоятки и все остальное, что нужно в этой игре.

Система развития навыков здесь очень хорошо продумана, и ваш набор навыков будет улучшаться, когда вы будете проводить больше времени за игрой. Также есть несколько знаковых соревнований, в которых вы можете принять участие, – от любительских чемпионатов до FedExCup и многих других.

Смотрите трейлер, который показывает геймплей EA Sports PGA Tour: видео

Skate 3

Skate 3 – одна из самых культовых спортивных игр, которая ставит в центр внимания катание на скейте. Удивительный режим карьеры является одной из причин, почему эту игру, которая вышла еще в 2010 году, так любили в прошлом.

Вы начинаете как абсолютный новичок и медленно продвигаетесь вверх по карьерной лестнице, играя против профессионалов. На пути к тому, чтобы стать лучшим, вам придется выполнить множество миссий, которые включают участие в турнирах, выполнение заданий, фотосессии и привлечение спонсоров. Все это делает игру очень реалистичной и интересной.

F1 23

Режим карьеры гонщика F1 23 и режим MyTeam являются одними из лучших режимов гоночных симуляторов. MyTeam позволяет вам быть как владельцем, так и водителем собственной команды и включает в себя такие аспекты, как подписание соглашений со спонсорами, работу с двигателями, наем других водителей и все остальное, что вы ожидаете от настоящей команды Формулы-1.

Режим карьеры гонщика является, пожалуй, самым реалистичным вариантом, поскольку он позволяет вам начать с F2 и подняться на вершину карьеры. На этом пути вам придется пройти через некоторые трудности, с которыми сталкивается настоящий гонщик, включая соблюдение правил вашей команды и переход в другую команду для развития своей карьеры.

SmackDown Vs. Raw 2007

SmackDown vs Raw 2007 – один из лучших файтингов за всю историю. Частично это связано с режимом сезона. В этом режиме есть множество интересных и забавных сцен, а также различные сюжетные линии, в зависимости от того, выбираете ли вы "Raw" или "SmackDown".

Также есть несколько особых появлений и непредсказуемых моментов, которые заставят вас почувствовать себя так, будто вы наблюдаете за настоящими событиями WWE. Некоторые дополнительные функции, такие как возможность зарабатывать деньги и настраивать свою раздевалку, также являются небольшими, но приятными дополнениями.

NBA 2K16

Режим MyCareer в NBA 2K является прекрасным примером того, как должен работать любой хороший режим карьеры, и в NBA 2K16 он был, пожалуй, лучшим, поскольку не слишком усложнял вещи. Его история и кат-сцены также довольно интересны, и вы можете пройти сезон новичков довольно быстро, чтобы попасть в НБА.

Разнообразие опций кастомизации было прорывным для своего времени, и геймплей – удивительным. В игре также нет ненужных микротранзакций и городских квестов, которые появились в последних играх серии, что делает игру простой и интересной.

FIFA 23

Трудно решить, в какой игре FIFA лучший режим карьеры, поскольку некоторые игроки предпочитают старые, простые дни, когда трансферы и скаутинг были легкими. Однако среди современных игр серии FIFA 23, несомненно, является лучшей и имеет самый глубокий режим футбольной карьеры за всю историю.

Независимо от того, решите ли вы взять на себя роль игрока или менеджера, в этом режиме вас ждет много интересных занятий. Добавление лицензированной Лиги чемпионов УЕФА сделало игру еще интереснее, а другие функции, такие как тренировки и скаутинг, делают ее максимально приближенной к реальной футбольной жизни.

Смотрите трейлер FIFA 23: видео

MLB The Show 24

MLB The Show 24's Road to the Show – это, пожалуй, идеальный режим карьеры для любого геймера, даже если вы не слишком интересуетесь бейсболом. Этот режим имеет множество функций, которые порой делают его почти похожим на ролевую игру. Система прогрессирования – это замечательная функция, которая состоит из навыков и перков, улучшающих ваш игровой процесс.

Даже когда вы не на поле, в Road To The Show есть чем заняться. От разнообразных вариантов кастомизации персонажа до возможности развивать и поддерживать социальные связи с партнерами по команде. Этот режим всегда будет держать вас в тонусе.

Football Manager 2024

Football Manager – еще один идеальный пример того, как должен работать режим карьеры, и его версия 2024 показывает во всей красе. Хотя вы не сможете управлять своими персонажами непосредственно во время игры, вы можете делать почти все, что делает настоящий футбольный менеджер, от настройки собственной тактики до совершения трансферов.

Многочисленные игроки считают, что система скаутинга и трансферов в этой игре просто удивительная. Кроме того, управлять командами низших лиг и вести их к славе, тренируясь на протяжении сезонов, – это одно из самых приятных ощущений, которое может дать вам любая спортивная игра.

Fight Night Champion

Режим наследия чемпиона в Fight Night Champion, несомненно, является лучшим режимом карьеры во всех файтингах. В этом режиме вы можете создать нового профессионала или вывести уже существующего боксера на вершину боксерского мира. Начав с любительского турнира, вам придется пройти все этапы, чтобы в конце концов добраться до лучших бойцов.

Тренировки будут большой частью процесса, и вам придется выбрать хорошую команду тренеров, чтобы улучшить свои навыки. Некоторые другие особенности, такие как рекламные акции и спонсорство, а также спарринги с лучшими боксерами, делают эту игру максимально реалистичной.