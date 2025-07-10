Колекціонування ігор як феномен Steam

На платформі Steam зареєстровано мільйони акаунтів, але лише близько 10% з них є публічними. Але навіть з цієї вибірки, яка насправді становить аж 73 мільйони людей, можна дізнатися, що вартість незіграних ігор серед цих користувачів становить близько 1,9 мільярда доларів. Якщо екстраполювати цю цифру на всі акаунти, враховуючи непублічні профілі, загальна сума сягає 19 мільярдів, що перевищує ВВП деяких країн, пише 24 Канал з посиланням на PCGames.

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Цей феномен пояснюється кількома факторами.

По-перше, Steam створив унікальну екосистему, де купівля ігор стала схожою на колекціонування. Багато гравців отримують задоволення від самого процесу придбання, навіть якщо вони не планують грати в ці ігри найближчим часом. За даними досліджень, середній користувач має близько 51.5% незіграних ігор у своїй бібліотеці , тобто більше як половина купленого лишається без запуску.

, тобто більше як половина купленого лишається без запуску. По-друге, велику роль відіграють розпродажі та бандли. Під час знижок на Steam або через підписки, такі як Humble Bundle, користувачі часто купують ігри за низькими цінами, але не знаходять часу чи бажання їх запускати. Деякі гравці зізнаються, що мають сотні ігор, які вони приховали у своїй бібліотеці, знаючи, що ніколи до них не повернуться.

Крім того, психологічний аспект відіграє важливу роль. Купівля ігор на розпродажах викликає відчуття вигоди, навіть якщо гра залишається незіграною.

До того ж наявність великої бібліотеки створює ілюзію вибору – гравці відчувають, що в будь-який момент можуть обрати щось нове, хоча часто повертаються до своїх улюблених найменувань.

Цей тренд не є чимось новим чи унікальним для Steam. Подібна поведінка спостерігається і в інших сферах, наприклад, із книгами чи фільмами, де люди купують контент, але не споживають його. Однак масштаби явища на Steam вражають, адже платформа стала не лише магазином ігор, а й своєрідною соціальною мережею для геймерів, де колекція ігор є частиною статусу.