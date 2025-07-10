Коллекционирование игр как феномен Steam

На платформе Steam зарегистрированы миллионы аккаунтов, но только около 10% из них являются публичными. Но даже из этой выборки, которая на самом деле составляет аж 73 миллиона человек, можно узнать, что стоимость несыгранных игр среди этих пользователей составляет около 1,9 миллиарда долларов. Если экстраполировать эту цифру на все аккаунты, учитывая непубличные профили, общая сумма достигает 19 миллиардов, что превышает ВВП некоторых стран, пишет 24 Канал со ссылкой на PCGames.

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Этот феномен объясняется несколькими факторами.

Во-первых, Steam создал уникальную экосистему, где покупка игр стала похожей на коллекционирование. Многие игроки получают удовольствие от самого процесса приобретения, даже если они не планируют играть в эти игры в ближайшее время. По данным исследований, средний пользователь имеет около 51.5% несыгранных игр в своей библиотеке , то есть более половины купленного остается без запуска.

, то есть более половины купленного остается без запуска. Во-вторых, большую роль играют распродажи и бандлы. Во время скидок на Steam или через подписки, такие как Humble Bundle, пользователи часто покупают игры по низким ценам, но не находят времени или желания их запускать. Некоторые игроки признаются, что имеют сотни игр, которые они скрыли в своей библиотеке, зная, что никогда к ним не вернутся.

Кроме того, психологический аспект играет важную роль. Покупка игр на распродажах вызывает ощущение выгоды, даже если игра остается несыгранной.

К тому же наличие большой библиотеки создает иллюзию выбора – игроки чувствуют, что в любой момент могут выбрать что-то новое, хотя часто возвращаются к своим любимым наименованиям.

Этот тренд не является чем-то новым или уникальным для Steam. Подобное поведение наблюдается и в других сферах, например, с книгами или фильмами, где люди покупают контент, но не потребляют его. Однако масштабы явления на Steam поражают, ведь платформа стала не только магазином игр, но и своеобразной социальной сетью для геймеров, где коллекция игр является частью статуса.