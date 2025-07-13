Пользователи платформы Steam имеют шанс разжиться двумя стратегиями с довольно приятными рецензиями, сообщает 24 Канал.

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Какие две стратегии бесплатные в Steam прямо сейчас?

Пользователи Steam тратят миллиарды на игры, которые никогда не запускают, но до 17 июля у ПК-геймеров есть возможность бесплатно добавить в свою библиотеку сразу два проекта.

Первым является Field of Glory 2: Medieval (обычная стоимость 600 гривен) – пошаговая тактическая игра, события которой перенесут игроков в средневековье и охватывают временной промежуток с 1040 до 1270 года.

Геймеры смогут взять под свой контроль мощные армии тех времен и стать частью выдающихся исторических конфликтов, таких как англо-французская война или монгольское нашествие на восточную Европу.

Трейлер Field of Glory 2 – смотрите видео

Другим предложением является Fantasy General 2 (обычная стоимость 1475 гривен) – еще одна пошаговая стратегия, но с фэнтезийным сеттингом.

Игрокам откроется история королевства Келдония и мира Аэр, в котором после опустошительной войны наступили темные времена. Спустя 300 лет после нее, геймеры станут во главе одного из племен, которому предстоит объединить народ варваров перед лицом новой общей угрозы.

Трейлер Fantasy General 2 – посмотрите видео

Обе игры имеют рейтинг рецензий Steam "очень положительные", так что не упустите шанс добавить их в свою коллекцию даром.