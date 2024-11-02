Поклонники легендарного Skyrim имеют повод вернуться в игру, ведь созданное фанатами дополнение Coven of Crones приносит в нее немало нового контента, очевидно, одобренного разработчиками, информирует 24 Канал со ссылкой на Skyrim в соцсети X.
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Масштабное фанатское DLC привлекло внимание Bethesda
Всю свою послерелизную историю Skyrim развивается благодаря преданным поклонникам, которые не только продолжают играть в проект, но и создают для него различные модификации.
От тех, что меняют внешний вид игры, совершенствуют какие-то аспекты или механизмы игрового процесса – до целых сюжетных линий с собственными квестами.
Команда энтузиастов High Tale представила как раз именно такой проект.
Coven of Crones предлагает игрокам мрачную сюжетную линию, вращающуюся вокруг ведьмы Анис, которая руководит ковеном ведьм с ужасным планом.
Трейлер фанатского дополнения – смотрите видео
В новых жутких локациях, захваченных темными силами игроков ждут незнакомые враги, сложные битвы с боссами и таинственные подземелья.
На работу High Tale обратили внимание в Bethesda, запостив новость о выходе модификации на официальной странице Skyrim в соцсети X.
Чтобы сыграть в Coven of Crones, вам необходима последняя версия Skyrim для ПК или Xbox, а также 500 поинтов для приобретения дополнения в Bethesda Creation Club.