Поклонники легендарного Skyrim имеют повод вернуться в игру, ведь созданное фанатами дополнение Coven of Crones приносит в нее немало нового контента, очевидно, одобренного разработчиками, информирует 24 Канал со ссылкой на Skyrim в соцсети X.

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Масштабное фанатское DLC привлекло внимание Bethesda

Всю свою послерелизную историю Skyrim развивается благодаря преданным поклонникам, которые не только продолжают играть в проект, но и создают для него различные модификации.

От тех, что меняют внешний вид игры, совершенствуют какие-то аспекты или механизмы игрового процесса – до целых сюжетных линий с собственными квестами.

Команда энтузиастов High Tale представила как раз именно такой проект.

Coven of Crones предлагает игрокам мрачную сюжетную линию, вращающуюся вокруг ведьмы Анис, которая руководит ковеном ведьм с ужасным планом.

Трейлер фанатского дополнения – смотрите видео

В новых жутких локациях, захваченных темными силами игроков ждут незнакомые враги, сложные битвы с боссами и таинственные подземелья.

На работу High Tale обратили внимание в Bethesda, запостив новость о выходе модификации на официальной странице Skyrim в соцсети X.

Чтобы сыграть в Coven of Crones, вам необходима последняя версия Skyrim для ПК или Xbox, а также 500 поинтов для приобретения дополнения в Bethesda Creation Club.