Під скорочення попали переважно працівники середньої менеджерської ланки, а також спеціалісти з дизайну рівнів, UX та написання текстів, повідомляє 24 Канал з посиланням на MobileGamer.

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Відомо, що найбільше постраждає команда Farm Heroes Saga у Лондоні, де скоротять близько 50 осіб, включаючи ключових керівників. Частина з них уже відправлена у так звану "відпустку до звільнення" до вересня, коли буде представлена нова організаційна структура компанії після переговорів з профспілками.

Ці скорочення торкнуться не лише лондонського офісу, а й студій у Барселоні, Стокгольмі та Берліні. Деякі централізовані підрозділи, такі як дослідження та контроль якості, також будуть скорочені або переведені до виробничих команд. Наразі багато працівників перебувають у підвішеному стані, не знаючи, чи збережуть вони свої посади після літа.

Як штучний інтелект замінить розробників ігор?

Одним із найбільш шокуючих аспектів цієї ситуації є те, що багато звільнених працівників будуть замінені інструментами штучного інтелекту, які вони самі створювали та навчали протягом останніх років.

Наприклад, дизайнери рівнів та автори текстів для ігор розробляли ШІ-системи, щоб прискорити свою роботу, але тепер ці інструменти фактично витісняють їх з компанії. Це викликає обурення серед співробітників, які вважають, що акцент на ефективність та прибуток переважує людський фактор, попри те, що King демонструє хороші фінансові результати.

Ще до оголошення про скорочення внутрішнє опитування в King показало, що моральний дух співробітників був на дуже низькому рівні, а після новин про звільнення ситуація лише погіршилася. Працівники скаржаться на постійні реструктуризації та неефективне управління. Деякі з них стверджують, що HR-відділ компанії більше захищає інтереси керівництва, ніж підтримує персонал.

Крім того, є інформація про те, що окремі співробітники були звільнені через їхню відкриту критику внутрішніх процесів чи незадоволення умовами праці. Це лише посилює напругу всередині компанії, хоча команди залишаються згуртованими та відданими своїм проєктам.

Як у King пояснили ситуацію?

Керівництво King пояснює скорочення необхідністю спростити процеси, позбутися зайвих рівнів управління та об'єднати спеціалізовані підрозділи для більшої гнучкості. Проте спосіб, у який ці зміни були повідомлені, викликав додаткове невдоволення – багато працівників відчули, що інформація подавалася формально, без належної емпатії.

А тим часом інша ігрова компанія з ростера Microsoft працює над низкою неанонсованих ігор. Так Bethesda повідомила, що розробляє кілька ігор у всесвіті Fallout.