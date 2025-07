Що відомо про нові проєкти по Fallout

Журналіст Джордан Міддлер, який поділився інформацією на подкасті Friends Per Second, зазначив, що серед проєктів є один, якого фанати чекають найбільше. Хоча конкретних назв він не розкрив, багато хто припускає, що йдеться про ремейк культової гри Fallout: New Vegas, яка вийшла у 2010 році й досі вважається однією з найкращих у серії завдяки глибокій історії та свободі вибору, пише 24 Канал.

Крім того, інсайдери згадують про можливий ремастер Fallout 3 – гри 2008 року, яка вперше перевела серію у тривимірний формат і стала знаковою для Bethesda. Ці чутки підкріплюються витоками з документів Microsoft, які свідчать про плани оновлення класичних тайтлів. Очікується, що ремастер може отримати покращену графіку та механіку бою, подібну до Fallout 4, як зазначив один з оригінальних розробників гри Брюс Несміт.

Наразі невідомо, які саме студії працюють над цими проєктами. Bethesda Game Studios, основний розробник серії, зараз зосереджена на створенні The Elder Scrolls VI, тож, ймовірно, частина роботи передана іншим командам, наприклад, студії Virtuos, яка вже успішно випустила ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion. Також є припущення, що серед проєктів можуть бути мобільні ігри або спін-офи, подібні до Fallout Shelter, хоча це лише здогадки.

Важливо зазначити, що жоден із проєктів ще не готовий до релізу. За словами Міддлера, розробка перебуває на ранніх стадіях, тому найближчим часом нових ігор чекати не варто. Водночас Тодд Говард, ключова постать у Bethesda, раніше натякав на довгострокові плани щодо франшизи, включаючи оновлення Fallout 76 та інші ініціативи.