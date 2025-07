Что известно о новых проектах по Fallout

Журналист Джордан Миддлер, который поделился информацией на подкасте Friends Per Second, отметил, что среди проектов есть один, которого фанаты ждут больше всего. Хотя конкретных названий он не раскрыл, многие предполагают, что речь идет о ремейке культовой игры Fallout: New Vegas, которая вышла в 2010 году и до сих пор считается одной из лучших в серии благодаря глубокой истории и свободе выбора, пишет 24 Канал.

Кроме того, инсайдеры вспоминают о возможном ремастере Fallout 3 – игре 2008 года, которая впервые перевела серию в трехмерный формат и стала знаковой для Bethesda. Эти слухи подкрепляются утечками из документов Microsoft, которые свидетельствуют о планах обновления классических тайтлов. Ожидается, что ремастер может получить улучшенную графику и механику боя, подобную Fallout 4, как отметил один из оригинальных разработчиков игры Брюс Несмит.

На данный момент неизвестно, какие именно студии работают над этими проектами. Bethesda Game Studios, основной разработчик серии, сейчас сосредоточена на создании The Elder Scrolls VI, поэтому, вероятно, часть работы передана другим командам, например, студии Virtuos, которая уже успешно выпустила ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion. Также есть предположение, что среди проектов могут быть мобильные игры или спин-оффы, подобные Fallout Shelter, хотя это лишь догадки.

Важно отметить, что ни один из проектов еще не готов к релизу. По словам Миддлера, разработка находится на ранних стадиях, поэтому в ближайшее время новых игр ждать не стоит. В то же время Тодд Говард, ключевая фигура в Bethesda, ранее намекал на долгосрочные планы по франшизе, включая обновление Fallout 76 и другие инициативы.