По словам Кейна, разработка ремастера оригинального Fallout сталкивается с тремя серьезными препятствиями – юридическими, техническими и творческими, рассказывает 24 Канал.

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Начиная с юридических трудностей, он рассказал, что хоть недавно соучредитель Interplay Ребекка Гайнеман и нашла исходный код игры, однако существуют и другие проблемы, в частности с лицензиями на музыку, которая использовалась в игре.

Интересный факт! Композиции Maybe группы The Ink Spots в свое время лицензировали специально для первой Fallout.

Технические сложности заключаются в том, что исходный код Fallout собран в устаревшем и нестабильном компиляторе Watcom. Хотя звуки и клипы из него еще можно извлечь, адаптировать их к современным стандартам будет очень сложно.

Еще одна проблема – интерфейс. Чтобы игра выглядела приемлемо в высоком разрешении, интерфейс нужно масштабировать. Но Кейн сомневается, что его нынешний вид будет воспринят современной аудиторией.

Кроме того, возникает вопрос – стоит ли в ремастере менять вещи, которые с точки зрения дизайна были недостатками, но именно они придавали Fallout уникальный характер? Например, или расширять озвученные диалоги, как вот с надзирателем Хранилища 13, актер озвучивания которого умер в 2011 году?

Оригинальный Fallout вышел в октябре 1997 года. Между тем в сети ходят слухи, что Fallout 3 (2008) вполне вероятно получит ремастер, однако только в отдаленном будущем.

А тем временем сериал по Fallout уже продлен на третий сезон. Объявление о третьем сезоне прозвучало на мероприятии Amazon Prime Video в Нью-Йорке, подтвержденное исполнительными продюсерами и шоураннерами.