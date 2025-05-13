Что известно

На днях актер Аарон Мотен, исполняющий главную роль, заявил, что проект может длиться пять или даже шесть сезонов. Его слова базировались на общении с шоураннерами. И уже через несколько часов после этого Amazon подтвердил: третий сезон таки будет, а второй появится в декабре этого года на Prime Video, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Вернон Сандерс, который возглавляет телевизионное направление Amazon MGM Studios, прокомментировал решение компании. Он говорит, что создатели прекрасно адаптировали культовую игровую франшизу, а потому она должна продолжаться дальше.

Вместе с нашими удивительными партнерами из Bethesda Games и Bethesda Softworks мы рады объявить о третьем сезоне Fallout, задолго до долгожданного дебюта второго сезона,

– сказал он.

Решение подтвердили исполнительные продюсеры телесериала Fallout Джонатан Нолан и Лиза Джой, а также шоураннеры Дженева Робертсон-Дворет и Грэм Вагнер.

Объявление о третьем сезоне прозвучало во время мероприятия Amazon Prime Video в театре Beacon Theater в Нью-Йорке. Именно тогда компания представила тизер второго сезона – и это первый официальный взгляд на Нью-Вегас в рамках телешоу.

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Напомним, события сериала разворачиваются примерно через 15 лет после истории из игры Fallout: New Vegas. По словам шоураннеров, зрители увидят Нью-Вегас в измененном виде, но упоминаний любимой фанатами игры точно хватит. И хотя до декабря еще далеко, ожидание второго сезона уже вызвало новую волну интереса к франшизе.