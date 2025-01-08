Дизайнеры портала rivneteploenergo.com или являются фанатами серии Fallout или же просто облюбовали себе картинку из известной игры, информирует 24 Канал з ссылкой на @workation_memes в TikTok.

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Странный выбор изображения развеселил геймеров

Геймеры подметили, что прямо на главной странице сайта Ровнотеплоэнерго виднеется главный символ постапокалиптической франшизы Fallout – Vault-Boy (Волт-Бой или же Мальчик из хранилища).

Скриншот с портала rivneteploenergo.com / Фото 24 Канал

Созданный Interplay Entertainment "талисман" серии впервые появился в оригинальной игре 1997 года как рекламный персонаж, представляющий корпорацию Vault-Tec, которая построила сеть хранилищ на случай ядерной войны.

Его поза с вытянутым вверх большим пальцем якобы позволяет оценить степень угрозы от ядерного взрыва, виднеющегося на горизонте.

Подробное объяснение метода / Фото с Reddit

С тех пор Уолт-Бой является неотъемлемой частью каждой части Fallout и используется как в интерфейсе, так и в непосредственном игровом процессе или даже маркетинге игр в реальном мире.

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Интересно насколько вирусное видео с находкой с TikTok подняло статистику посещений портала rivneteploenergo.com, потому что геймеров, которые хотят воочию убедиться в правдивости использования этого изображения, точно есть немало.

Возможно, это даже такой план от работников Ровнотеплоэнерго, поскольку впервые об этом "инциденте" заговорили еще весной 2024 года и с тех пор никто так и не убрал картинку с сайта.

Пользователи сети даже шутят, что изображение было выбрано специально, ведь в Ровенской области есть АЭС.