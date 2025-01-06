Энтузиасты создали забавную модификацию для игры Marvel Rivals, но ей суждено было просуществовать совсем недолго, сообщает 24 Канал.

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Make Marvel Great Again?

Marvel Rivals стала настоящим хитом и серьезной угрозой для других многопользовательских шутеров, а огромный список персонажей в игре часто пополняется не только разработчиками, но и создателями "модов".

Так, один пользователь портала Nexus Mods недавно создал чертовски забавный проект, который добавляет в игру Дональда Трампа вместо одного из самых популярных героев Marvel – Капитана Америки.

Хотя такая манипуляция влияет только на ваш геймплей (соперники дальше будут видеть привычного героя), творение геймера получило вирусное распространение в социальных сетях.

Некоторые даже в шутку требовали создать подобный "мод" с добавлением в игру Джо Байдена, чтобы столкнуть двух заклятых политических оппонентов на виртуальной арене.

Трамп в Marvel Rivals – смотрите видео

Однако, вскоре после обретения популярности, Nexus Mods удалили модификацию и забанили ее автора на портале.

Это обусловлено тем, что еще в 2020 году администрация Nexus Mods изменила правила сообщества и заявила, что запрещает проекты, связанные с социально-политическими проблемами в Соединенных Штатах.

Поэтому, желающим испытать забавный "мод" собственноручно остается надеяться, что он еще появится где-нибудь в интернете.