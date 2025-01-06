Ентузіасти створили кумедну модифікацію для гри Marvel Rivals, але їй судилося проіснувати зовсім недовго, повідомляє 24 Канал.

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Make Marvel Great Again?

Marvel Rivals стала справжнім хітом та серйозною загрозою для інших багатокористувацьких шутерів, а величезний список персонажів в грі часто поповнюється не лише розробниками, а й творцями "модів".

Так, один користувач порталу Nexus Mods нещодавно створив до біса кумедний проєкт, який додає в гру Дональда Трампа замість одного з найпопулярніших героїв Marvel – Капітана Америки.

Хоча така маніпуляція вливає лише на ваш геймплей (суперники далі бачитимуть звичного героя), творіння геймера набуло вірусного поширення в соціальних мережах.

Дехто навіть жартома вимагав створити подібний "мод" з доданням в гру Джо Байдена, щоб зіштовхнути двох заклятих політичних опонентів на віртуальній арені.

Трамп у Marvel Rivals – дивіться відео

Одначе, невдовзі після набуття популярності, Nexus Mods видалили модифікацію та забанили її автора на порталі.

Це зумовлено тим, що ще у 2020 році адміністрація Nexus Mods змінила правила спільноти та заявила, що забороняє проєкти, пов'язані з соціально-політичними проблемами в Сполучених Штатах.

Отож, охочим випробувати кумедний "мод" власноруч залишається сподіватися, що він ще з'явиться в інтернеті деінде.