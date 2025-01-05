Одразу після того, як креативний директор Black Ops 6 заявив, що "чудернацькі" скіни не зникнуть з проєктів франшизи, Treyarch внесли в один з них зміну, яка не на жарт розлютила деяких геймерів, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Фанати CoD сваряться через метеоризм єдинорога

У рамках Season 1 Reloaded в CoD: Black Ops 6 з'явився новий "фінішер" (завершальний удар, – ред.) під назвою Refraction Action.

Під час застосування цього "трюку", вашого ворога атакує єдиноріг, який серед іншого добиває опонента дуже незвичним методом – пукаючи райдужними конфеті.

Ця смішна та дивна анімація розділила шанувальників CoD. У той час, як одні хапалися за животи зі сміху, інші були серйозно обурені тим, що вона взагалі з'явилася у нібито серйозному військовому шутері.

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Вочевидь, розробники почули останніх та вирішили прибрати причину суперечок. Свіжий патч для гри, "виправив" анімацію у вікні її попереднього перегляду в меню.

Тепер замість "смертельного метеоризму" міфічна істота просто б’є супротивника задніми копитами.

Оригінальна анімація та виправлена – дивіться відео

Щоправда, досі не зрозуміло чи потраплять ці зміни в гру, адже оригінальна версія фінішера все ще працює в матчах.

Фанати гри розділилися щодо дій розробників. Дехто виказав радість такому рішенню, а інші ж обурилися "мовчазним" змінам. Дехто з тих, хто придбав набір з цим "райдужним" добиванням навіть вимагають повернути їм гроші чи очки CoD, адже їх обдурили.

Уявіть собі, що ви платите за набір, а вони змінюють його після цього. Я був би розлючений,

– написав один з геймерів у X.

Отож, Treyarch не лише не виправили проблеми зміною анімації, а лише посилили суперечки серед гравців.