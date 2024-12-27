Тепер стало відомо, що кросовер дебютує 3 січня 2025 року в Call of Duty: Black Ops 6 та безкоштовній грі Call of Duty: Warzone, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Через шалений успіх STALKER 2 розробники можуть додати в гру вирізаний контент

Анонс, зроблений разом з новим геймплейним трейлером, вже викликав значний інтерес. В рамках кросовера гравці зможуть насолодитися тематичним контентом на тему серіалу "Гра в кальмара 2", включаючи унікальні скіни операторів, креслення зброї та режими з обмеженим часом проходження, натхненні популярним серіалом.

Ці режими включають гру "Зелене світло, червоне світло" та ttacchi, популярне змагання, що фігурує в серіалі.

Трейлер кросовера Sqid Games 2 та Call of Duty – дивіться відео:

У трейлері показано різноманітну ігрову косметику, таку як культові рожеві комбінезони та чорні маски, які носять охоронці змагань у серіалі, а також таємничий, жорстокий персонаж-ведучий гри. Ці доповнення обіцяють занурити гравців у закручений світ "Гри в кальмара" з високими ставками.

Попри ажіотаж навколо співпраці, багато фанатів розкритикували доповнення в коментарях під трейлером на YouTube. Критика зосереджена на поточних проблемах франшизи Call of Duty, включаючи технічні проблеми, продуктивність, та інші складнощі пов'язані з античитом Ricohet. Масла у вогонь підлило використання ілюстрацій, згенерованих штучним інтелектом, у грі.

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Call of Duty: Black Ops 6, яка вийшла 25 жовтня 2024 року для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S та Game Pass, вже встановила кілька рекордів франшизи. Хоча кросовер з "Грою в кальмара", безсумнівно, приверне нових гравців, ще належить з'ясувати, як поточні проблеми розробки вплинуть на загальне сприйняття гри.