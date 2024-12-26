Про це розповіли керівники студії Євген і Марія Григоровичі, повідомляє 24 Канал. Думками щодо майбутнього гри вони поділилися в інтерв'ю IGN.

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Випущена 20 листопада 2024 року для ПК та Xbox серії X/S (включно з Game Pass), S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля продалася тиражем в понад мільйон копій за перші ж два дні. Гра вже окупила витрати на виробництво і світ навіть навіть може побачити екранізацію на Netflix.

Цей успіх відкрив для студії те, що Євген Григорович назвав "новою реальністю", яка характеризується великою та різноманітною аудиторією.

Григорович наголосив на важливості підтримки міцного зв'язку зі спільнотою гри.

Зараз у нас є активна спільнота, і ми повинні вести з нею діалог, щоб глибше розуміти її бажання. Цей зв'язок має для нас вирішальне значення,

– пояснив він.

Неочікуваний масштаб успіху S.T.A.L.K.E.R. 2 спонукав GSC виділити більше ресурсів, ніж планувалося спочатку, на постійну підтримку гри. Хоча дорожня карта розвитку студії на 10-15 років залишається незмінною, додаткові інвестиції будуть спрямовані на покращення гри та реагування на відгуки спільноти.

Що планують додати в гру

Серед запланованих покращень – відновлення елементів, які були вирізані під час розробки. Григорович висловив радість від повернення цих функцій, заявивши:

Мені подобається світ, який ми створили, але є ще багато можливостей для вдосконалення. Тепер, разом з нашими гравцями, ми маємо можливість зробити ці покращення.

З моменту релізу гра вже отримала кілька патчів, а наступне значне оновлення заплановане на початок 2025 року. Тим часом гра ще не була анонсована для PlayStation 5.

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Стрімкий успіх S.T.A.L.K.E.R. 2 не лише зміцнив місце GSC Game World в індустрії, але й забезпечив постійний розвиток та розширення улюбленої франшизи.