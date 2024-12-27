Теперь стало известно, что кроссовер дебютирует 3 января 2025 года в Call of Duty: Black Ops 6 и бесплатной игре Call of Duty: Warzone, сообщает 24 Канал.

А тем временем Из-за огромного успеха STALKER 2 разработчики могут добавить в игру вырезанный контент

Анонс, сделанный вместе с новым геймплейным трейлером, уже вызвал значительный интерес. В рамках кроссовера игроки смогут насладиться тематическим контентом на тему сериала "Игра в кальмара 2", включая уникальные скины операторов, чертежи оружия и режимы с ограниченным временем прохождения, вдохновленные популярным сериалом.

Эти режимы включают игру "Зеленый свет, красный свет" и ttacchi, популярное соревнование, фигурирующее в сериале.

Трейлер кроссовера Sqid Games 2 и Call of Duty – смотрите в видео:

В трейлере показано разнообразную игровую косметику, такую как культовые розовые комбинезоны и черные маски, которые носят охранники соревнований в сериале, а также таинственный, жестокий персонаж-ведущий игры. Эти дополнения обещают погрузить игроков в закрученный мир "Игры в кальмара" с высокими ставками.

Несмотря на ажиотаж вокруг сотрудничества, многие фанаты раскритиковали дополнения в комментариях под трейлером на YouTube. Критика сосредоточена на текущих проблемах франшизы Call of Duty, включая технические проблемы, производительность, и другие сложности связанные с античитом Ricohet. Масла в огонь подлило использование иллюстраций, сгенерированных искусственным интеллектом, в игре.

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Call of Duty: Black Ops 6, которая вышла 25 октября 2024 года для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S и Game Pass, уже установила несколько рекордов франшизы. Хотя кроссовер с "Игрой в кальмара", несомненно, привлечет новых игроков, еще предстоит выяснить, как текущие проблемы разработки повлияют на общее восприятие игры.