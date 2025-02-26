Геймеры давно обвиняли создателей CoD в использовании искусственного интеллекта, указывая на большое количество подозрительного "контента" – скинов для оружия, медальонов и других предметов, выглядящих слишком неестественно, информирует 24 Канал.

Интересно Харрисон Форд раскритиковал ИИ и похвалил актера из игры Indiana Jones and the Great Circle

Признались, но прекращать не планируют

Последней каплей для геймеров стал баннер с зомби Сантой, который почему-то имел 6 пальцев.

Печально известный баннер / Фото Activision

После шквала негатива в соцсетях, Activision все же признались относительно использования генеративного искусственного интеллекта.

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Сообщение появилось как короткая приписка на странице Call of Duty: Black Ops 6 в Steam.

Наша команда использует генеративные инструменты искусственного интеллекта, чтобы помочь разработать некоторые внутриигровые ресурсы,

– говорится в ней.

Формулировка вызвала негативную реакцию со стороны сообщества фанатов игры, поскольку она является нечеткой и не дает понять для чего именно используется подобный инструмент.

Некоторые игроки Call of Duty даже призвали бойкотировать игру или хотя бы покупку новых скинов или других косметических предметов, чтобы не платить за работу ИИ.

В конце концов, использование "ген-ИИ" действительно требует урегулирования во всех сферах жизни, включая разработку видеоигр.