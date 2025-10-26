Південнокорейська KRAFTON стане першою ігровою компанією у світі, яка поставить ШІ на чолі власних виробничих процесів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Krafton Live Talk.

ШІ починає експансію в геймдев?

23 жовтня генеральний директор Чанхан Кім заявив, що студія автоматизує рутинну роботу за допомогою систем штучного інтелекту, здатних ставити цілі та виконувати складні завдання, що дозволить персоналу зосередитися на творчості та інших зонах відповідальності.

Починаючи відсьогодні, KRAFTON автоматизує роботу, завдяки агентному ШІ, та впровадить систему управління, орієнтовану на ШІ,

– заявив Кім.

Для реструктуризації витратять приблизно 70 мільйонів доларів США, які підуть на створення кластера графічних процесорів для досліджень та автоматизації ШІ. Це допоможе вже до кінця 2026 року створити єдину інфраструктуру для робочих процесів на основі ШІ всередині компанії.

Окрім того, щорічно KRAFTON витрачатиме приблизно 21 мільйон доларів аби допомогти співробітникам впроваджувати та застосовувати ШІ-інструменти у своїй повсякденній роботі.

Чанхан Кім та правління розраховують, що такий підхід підвищить продуктивність, стане локомотивом інновацій та розширить можливості для розвитку працівників, повідомляє Dexerto.

