Наскільки реалістичним є створення гри за допомогою ШІ?

Ілон Маск заявив, що його компанія xAI, відома передусім завдяки чат-боту Grok, випустить "чудову" відеогру, повністю згенеровану штучним інтелектом, до кінця 2026 року. Цей анонс, зроблений на платформі X, свідчить про серйозні наміри компанії вийти на ринок інтерактивних розваг, пише 24 Канал з посиланням на Wccftech.

Для досягнення цієї мети xAI вже почала активно залучати фахівців. Компанія наймає "репетиторів з відеоігор", пропонуючи їм зарплату до 100 доларів на годину. Їхнє завдання – навчати модель Grok основам ґеймдизайну, створенню сюжетів, ігровій механіці та іншим аспектам, які роблять гру захопливою.

Попри амбітність заяви, ідея створення повноцінної гри виключно силами ШІ викликає скепсис у багатьох експертів. Хоча штучний інтелект вже використовується в ігровій індустрії для прискорення роботи розробників, наприклад, для генерації діалогів чи оточення, він поки що виступає допоміжним інструментом, а не повноцінним творцем. ШІ часто помиляється, тому втручання людини все одно необхідне.

Браян Катанзаро, віцепрезидент з досліджень глибокого навчання в NVIDIA, ще кілька років тому висловлював сумніви, що ШІ зможе просто за текстовим описом створити гру рівня Cyberpunk 2077. Реакція ігрової спільноти на анонс Маска також неоднозначна: від зацікавленості до відвертого глузування. Керівник видавництва Larian Studios, що випустила Baldur’s Gate 3, зазначив, що ШІ може бути корисним інструментом, але не замінить творчого бачення та лідерства, які є ключовими для створення успішних проєктів, пише GamesRadar.

Варто зазначити, що плани Маска не обмежуються іграми. Він також заявив, що до кінця 2026 року Grok зможе створити "придатний для перегляду" фільм, а вже у 2027 році – "справді хороше кіно". Це підкреслює його впевненість у швидкому прогресі технологій генеративного ШІ.

Інша сторона медалі: як люди ставляться до використання генеративного ШІ в іграх та фільмах?

Ставлення користувачів у соціальних мережах до використання генеративного штучного інтелекту (ШІ) в іграх та фільмах є неоднозначним і викликає жваві дискусії. Думки розділилися на два основні табори: одні вбачають у технології інструмент для інновацій, а інші – загрозу для творчих професій та якості контенту.

Багато користувачів та розробників з оптимізмом дивляться на інтеграцію генеративного ШІ, відзначаючи його потенціал у таких сферах:

Підвищення креативності та ефективності . ШІ-інструменти можуть автоматизувати рутинні завдання, дозволяючи сценаристам, дизайнерам та художникам зосередитися на більш творчих аспектах. Наприклад, компанія Ubisoft використовує інструмент Ghostwriter, який генерує чорнові варіанти діалогів для неігрових персонажів (NPC), даючи змогу авторам приділяти більше уваги сюжету й емоціям.

. ШІ-інструменти можуть автоматизувати рутинні завдання, дозволяючи сценаристам, дизайнерам та художникам зосередитися на більш творчих аспектах. Наприклад, компанія Ubisoft використовує інструмент Ghostwriter, який генерує чорнові варіанти діалогів для неігрових персонажів (NPC), даючи змогу авторам приділяти більше уваги сюжету й емоціям. Прискорення розробки . Технології ШІ здатні значно прискорити виробничі процеси. Деякі представники індустрії, як-от Netflix, вважають, що це може повернути часи швидких та частих релізів, як у 1990-х роках.

. Технології ШІ здатні значно прискорити виробничі процеси. Деякі представники індустрії, як-от Netflix, вважають, що це може повернути часи швидких та частих релізів, як у 1990-х роках. Покращення графіки та анімації . Штучний інтелект уже застосовується для поліпшення візуальної складової ігор. Наприклад, у Mass Effect: Legendary Edition за допомогою ШІ було підвищено роздільну здатність текстур, а в іграх Hitman та The Last of Us Part Two використано технологію для створення більш реалістичних анімацій персонажів.

. Штучний інтелект уже застосовується для поліпшення візуальної складової ігор. Наприклад, у Mass Effect: Legendary Edition за допомогою ШІ було підвищено роздільну здатність текстур, а в іграх Hitman та The Last of Us Part Two використано технологію для створення більш реалістичних анімацій персонажів. Створення нового контенту. Генеративний ШІ відкриває можливості для створення унікального та персоналізованого контенту прямо під час гри, включаючи нескінченні ігрові світи, музичні композиції та реалістичні звукові ефекти. Проєкт Google Genie навіть продемонстрував, як ШІ може створювати ігри з нуля на основі простих описів.

Водночас значна частина аудиторії висловлює занепокоєння щодо наслідків впровадження генеративного ШІ:

Загроза для робочих місць . Основне побоювання полягає в тому, що ШІ може замінити людей – художників, сценаристів, аніматорів та інших фахівців, що призведе до скорочення робочих місць у креативних індустріях.

. Основне побоювання полягає в тому, що ШІ може замінити людей – художників, сценаристів, аніматорів та інших фахівців, що призведе до скорочення робочих місць у креативних індустріях. Проблеми з якістю . У соціальних мережах часто критикують погану реалізацію ШІ в іграх, особливо поведінку NPC, яка руйнує атмосферу. Існують тисячі відеороликів з ігор, як-от Starfield та Cyberpunk, де демонструються помилки штучного інтелекту.

. У соціальних мережах часто критикують погану реалізацію ШІ в іграх, особливо поведінку NPC, яка руйнує атмосферу. Існують тисячі відеороликів з ігор, як-от Starfield та Cyberpunk, де демонструються помилки штучного інтелекту. Проблеми з оригінальністю . Існує побоювання, що ШІ може ненавмисно копіювати елементи з наявних творів, на яких він навчався, що ставить під сумнів оригінальність контенту. Через це деякі компанії, наприклад Nintendo, ставляться до технології з обережністю.

. Існує побоювання, що ШІ може ненавмисно копіювати елементи з наявних творів, на яких він навчався, що ставить під сумнів оригінальність контенту. Через це деякі компанії, наприклад Nintendo, ставляться до технології з обережністю. Технічні складнощі. Для роботи потужних моделей ШІ потрібні значні обчислювальні ресурси, що може зробити розробку дорожчою та вимогливішою до апаратного забезпечення гравців.

Попри суперечки, великі компанії, такі як Netflix, Microsoft та EA, вже активно впроваджують генеративний ШІ у свої процеси розробки, що свідчить про незворотність цього тренду в індустрії розваг.