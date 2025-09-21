Одним з найцікавіших другорядних персонажів Baldur's Gate 3 є Валерія – слониха-детективка, яка ледь не розсварила між собою команди у Larian Studios, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Один келих вина ледь не став яблуком розбрату?

Сценарист та наративний дизайнер Мартін Дохерті у розмові з Аойф Вілсон у новому епізоді стріму розробниці під назвою Show and Yell, розкрив наскільки вимогливим персонажем у розробці була Валерія.

Зокрема, перший раунд боротьби між сценаристами та рештою команди був за капелюх пихатої детективки, який мав стати даниною її відомому колезі зі світу кіно – лейтенанту Коломбо.

Ні, ні, нам необхідно дати їй капелюх. Капелюх дуже важливий,

– саме так переконував колег Дохерті.

Але цей модний аксесуар був не найбільшою проблемою в образі Валерії.

Створюючи персонажку, команда сценаристів вирішила, що було б дотепно якби вона захотіла хильнути вина.

Це бажання додало головного болю їхнім колегам, адже одна справа – вигадати щось, а зовсім інша – реалізувати.

Ми відчайдушно хочемо, щоб ця слониха випила винця. Однак, ви просите нас зробити жахливу річ,

– пригадав Мартін слова заклопотаних колег.

Зрештою, у розробників все ж вийшло реалізувати цей творчий задум, який став маленькою цеглинкою шаленого успіху Baldur's Gate 3 і детективка отримала келих вина у свій хобот.

