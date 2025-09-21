Одним з найцікавіших другорядних персонажів Baldur's Gate 3 є Валерія – слониха-детективка, яка ледь не розсварила між собою команди у Larian Studios, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.
Один келих вина ледь не став яблуком розбрату?
Сценарист та наративний дизайнер Мартін Дохерті у розмові з Аойф Вілсон у новому епізоді стріму розробниці під назвою Show and Yell, розкрив наскільки вимогливим персонажем у розробці була Валерія.
Зокрема, перший раунд боротьби між сценаристами та рештою команди був за капелюх пихатої детективки, який мав стати даниною її відомому колезі зі світу кіно – лейтенанту Коломбо.
Ні, ні, нам необхідно дати їй капелюх. Капелюх дуже важливий,
– саме так переконував колег Дохерті.
Але цей модний аксесуар був не найбільшою проблемою в образі Валерії.
Створюючи персонажку, команда сценаристів вирішила, що було б дотепно якби вона захотіла хильнути вина.
Це бажання додало головного болю їхнім колегам, адже одна справа – вигадати щось, а зовсім інша – реалізувати.
Ми відчайдушно хочемо, щоб ця слониха випила винця. Однак, ви просите нас зробити жахливу річ,
– пригадав Мартін слова заклопотаних колег.
Зрештою, у розробників все ж вийшло реалізувати цей творчий задум, який став маленькою цеглинкою шаленого успіху Baldur's Gate 3 і детективка отримала келих вина у свій хобот.
Інші цікаві факти від розробників BG 3:
Популярну RPG купували навіть у Ватикані, про що розповіли самі Larian Studios.
Найважчою "ачівкою" гри виявилося заробити понад 100 золотих, граючи музику за клас Барда. Воно підкорилося лише 1,82% гравців,
П'яний розробник BG 3 сховав дату релізу проєкту в одному з барів, але її так і не знайшли.