Напередодні старту роботи над фільмом за мотивами Call of Duty, фанатів гри вирішили запитати, яку історію з популярного всесвіту вони хотіли б побачити на великому екрані, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamerant.

Кінороби дослухаються до геймерів?

Довгоочікувана адаптація відомої ігрової франшизи нарешті була офіційно анонсована на початку вересня 2025 року. Потому виявилося, що екранізація могла відбутися раніше, але розробники не довірили її фільмування Стівену Спілбергу, з дуже дивної причини.

Невдовзі у мережі з'явилося вельми цікаве опитування від Activision, яке може влинути на вибір потенційного сюжету.

Як повідомляє DETONATED, в черговому "Recon Survey" розробники запитують спільноту фанатів гри чи хочуть вони побачити екранізацію, натхненну Black Ops, Modern Warfare, Call of Duty Zombies, Ghosts або Advanced Warfare, чи ж аби вона стала зовсім новою історією.

Респондентам пропонують розставити бажані варіанти в порядку спадання.

Наразі невідомо яку роль відіграють результати цього голосування, але безумовно приємно, що творці всесвіту хочуть дослухатися до думки його відданих шанувальників.

А що відомо про наступну гру Call of Duty?