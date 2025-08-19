Новий військовий шутер Call of Duty: Black Ops 7 вийде 14 листопада цього року. Про це стало відомо на заході Gamescom 2025, інформує 24 Канал.

Ця дата раніше з'явилася в мережі завдяки інсайдеру, а тепер отримала офіційне підтвердження. Гра буде доступна на ПК (у Steam, Microsoft Store та Battle.net), а також на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X|S. Вартість гри становить 70 доларів.

Що відомо про гру?

Події нової частини розгортатимуться у 2035 році. У центрі сюжету – загін JSOC на чолі з Девідом Мейсоном, який розкриває змову, що може занурити світ у хаос. Героям доведеться зіткнутися зі своїм темним минулим.

Розробники обіцяють переосмислити сюжетну кампанію, додавши до неї "нескінченний" ендгейм-режим, розрахований на 32 гравців. На старті гри буде доступно 18 мультиплеєрних карт.

Анонс супроводжувався двохвилинним трейлером, де показали кадри з кооперативної кампанії, багатокористувацького режиму та "Зомбі".

Трейлер Call of Duty: Black Ops 7 – дивіться відео:

Нагадаємо, що Gamescom 2025 пройде в Кельні з 20 по 24 серпня і обіцяє стати наймасштабнішою виставкою в історії з понад 1500 компаніями-учасниками, що є рекордом.