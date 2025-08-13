Що робить майбутню виставку такою особливою?

Головною новиною стало те, що на Gamescom 2025 очікується понад 1500 компаній-учасниць, кожна з яких представлятиме якусь гру або ігрову технологію. Ця цифра є абсолютно рекордною за весь час існування виставки, що автоматично робить її наймасштабнішою подією в історії Gamescom. Організатори зазначають, що кількість зареєстрованих уже перевищує підсумковий показник минулого року, що свідчить про неабиякий інтерес до заходу з боку ігрової спільноти, яка сумує за масштабами та впливом E3, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Дивіться також Головний конкурент Sims, симулятор InZOI, отримає перше DLC, хоча гра досі в ранньому доступі

Олівер Фрезе, головний операційний директор компанії-організатора Koelnmesse, висловив захоплення такими показниками. За його словами, значне зростання кількості учасників та збільшення виставкової площі дозволить запропонувати відвідувачам ще більш насичений та різноманітний досвід. Метою організаторів є створення захопливої атмосфери для геймерів з усього світу.

З ним погоджується й Фелікс Фальк, керуючий директор асоціації ігрової індустрії Німеччини. Він назвав рекордну кількість учасників "фантастичним сигналом" не лише для самої виставки, а й для всієї галузі. На його думку, це вкотре підкреслює ентузіазм та інноваційний потенціал, що панують у світі відеоігор.

Однак, варто пам'ятати, що кількість доповідачів – це одне, але зовсім інша справа – це відвідувачі.

Згідно з офіційними даними організаторів, у 2024 році виставку Gamescom відвідало 335 000 осіб із понад 120 країн світу. Це на 15 000 більше, ніж у попередньому році. Серед загальної кількості відвідувачів було понад 32 000 фахівців галузі.

Роком раніше, у 2023-му, захід зібрав 320 000 відвідувачів. Кількість торгових відвідувачів того року сягнула 31 000.

У 2022 році прийшло рекордно мало людей – 265 000.

У 2020 та 2021 роках виставка проходила виключно в цифровому форматі, тому дані про фізичних відвідувачів відсутні.

Пік відвідуваності був у 2019 році перед пандемією COVID-19. Тоді прийшло 373 000 людей.

У 2018 році їх було 370 000.

Як можна зрозуміти, аудиторія також зацікавлена у Gamescom. З огляду на цю статистику, слід очікувати не менше 300 тисяч людей протягом усіх чотирьох днів виставки.

Подія відбудеться з 20 по 24 серпня, а вже традиційна церемонія відкриття Opening Night Live під керівництвом Джеффа Кілі запланована на 19 серпня.

Серед компаній, які вже підтвердили свою участь, є такі гіганти індустрії, як Xbox, Ubisoft та Nintendo, що обіцяє відвідувачам безліч цікавих анонсів та демонстрацій. Організатори обіцяють розкривати більше подробиць та імен учасників ближче до дати проведення виставки.

Gamescom 2025 має всі шанси стати не просто найбільшою, а й однією з найважливіших подій у світі відеоігор за останні роки, демонструючи стійкість та невпинний розвиток індустрії.