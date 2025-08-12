Що чекає на гравців у доповненні Island Getaway?

Головним нововведенням доповнення стане нова мапа під назвою Cahaya, натхненна екзотикою Південно-Східної Азії. Ця локація складатиметься з двох окремих островів – основного та курортного. Гравці зможуть поринути в атмосферу тропічного раю, насолоджуючись пляжним життям та міськими розвагами. Серед нових активностей з'являться плавання, катання на човнах та пірнання. Разом із цим у гру додадуть тематичні тропічні вбрання, зачіски та предмети декору для персоналізації персонажів, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Окрім нової карти, доповнення Island Getaway принесе значні зміни в ігровий процес, які будуть доступні на всіх мапах:

З'являться нові механіки, такі як фермерство, видобуток ресурсів, обробка дорогоцінних каменів та риболовля.

Для пересування містом гравці зможуть використовувати нові види транспорту, зокрема мотоцикли та електричні скутери.

Розробники також приділили увагу соціальній взаємодії між персонажами. Будуть впроваджені системи випадкових зустрічей, "бульбашок думок" та спільних дій, що дозволить створювати більш насичені та непередбачувані життєві історії.

Виконавчий директор inZoi Хюнджун "Kjun" Кім зазначив, що при створенні доповнення команда значною мірою спиралася на відгуки гравців, отримані ще з моменту запуску гри в ранньому доступі на початку цього року. Він підкреслив, що це DLC є спільним баченням розробників та ігрової спільноти.

Окрім контентних оновлень, гравців чекають і технічні покращення. Розробники обіцяють вдосконалити користувацький інтерфейс, додати підтримку ґеймпадів та розширити ігровий саундтрек понад 90 новими музичними композиціями.

Важливою новиною є те, що вихід доповнення 20 серпня збігається з релізом гри inZoi на платформі Mac.

Раніше видавець Krafton коментував дискусії щодо падіння кількості одночасних гравців у Steam, наголошуючи, що для однокористувацької гри більш важливим показником успішності є продажі, а не онлайн. Попри те, що на старті раннього доступу критики відзначали візуальну привабливість гри, вони також вказували на недостатню глибину геймплею, оцінивши проєкт у 6 з 10 балів.

Хай там як, але остаточне рішення виносити ще рано. Гра поки перебуває у ранньому доступі, тобто тестується, а тому буде виправлятись і доповнюватись ще деякий час. Коли відбудеться остаточний реліз для всіх, ще не відомо.