У соцмережах з'явилося відео, яке одразу стало вірусним: гравець Arc Raiders буквально осідлав ракету під сутички з одним найсмертоносніших юнітів у грі, повідомляє 24 Канал з посиланням на @ArcRaidersNow.

Варте уваги Віртуальна премія Дарвіна – 117 гравців Arc Raiders примудрилися померти в унікальний спосіб

Гравець Arc Raiders став героєм унікального відео?

Шанувальники хітового багатокористувацького шутера від Embark отримали у своє розпорядження доказ того, що ракети місцевих роботів "АРКів" мають фізичну модель.

Геймер під ніком KnownDestroyer став героєм унікального випадку, який відбувся під час його сутички з Матріархом – найбільшого з босів гри, станом на цю мить, однією з найбільш смертоносних "фішок" якого є вбивчі ракети, повідомляє arcraiders.wiki.

Гігантський робот випустив у свого опонента ракету і за збігом обставин, прямо у цей момент гравець намагався зайняти укриття та підстрибнув. Вже за мить він, неначе на скейті, нісся у стіну будівлі позаду буквально верхи на ній.

Курйозний момент: дивіться відео

Is this The first to rocket ride in #ArcRaiders?



u/KnownDestroyer pic.twitter.com/j4oEhuoipD — ARC Now (@ArcRaidersNow) November 21, 2025

Такий "трюк" викликав захват шанувальників Arc Raiders, тим більше, що після нього гравець залишився в живих і зміг продовжити бійку з Матріархом.

Що відомо про Arc Raiders?