Студія Embark вразила шанувальників ігровою статистикою, яка свідчить про те, що як мінімум 117 гравців примудрилися померти внаслідок вельми цікавого інциденту, повідомляє 24 Канал з посиланням на @ARCRaidersGame у X.

Що робить смерть 117 гравців Arc Raiders унікальною?

У популярному багатокористувацькому шутері є непримітний, на перший погляд, ігровий предмет – вулканічний камінь (Volcanic Rock).

Єдиним призначенням, яке розкриває опис самого предмету, є те, що гравці можуть кидатися ним аби завдати шкоди АРКам чи іншим рейдерам, інформує arcraiders.wiki.

На додачу, ці камінці доволі "стрибучі" та можуть відлітати від поверхонь за неочікуваними траєкторіями й навіть влучити назад у свого "відправника".

Як виявилося, саме завдяки цій властивості 117 "рейдерів" стали власниками унікального досягнення – вони вбили самі себе вулканічним каменем.

Щойно ця статистика з'явилася в соцмережах, шанувальники гри вибухнули сміхом і мемами.

Водночас самі рейдери почали потроху зізнаватися у власних ігрових невдачах.

Моєму приятелю зателефонували. Я озирався, щоб захистити його, поки ніхто не з'явився, і мій мозок з цікавості придумав ідею,

– розповів користувач Reddit Galdavinio.

Геймер кинув камінь у свого товариша, але той "двічі відскочив" та врешті "нокнув" самого гравця.

Поки тіммейт завершив розмову і повернувся до гри, його горе-захисник вже встиг стекти кров'ю.

Отож, у світі ARC Raiders слід остерігатися навіть камінців, адже й ті хочуть вас вбити.

Що відомо про ARC Raiders?