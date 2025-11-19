У Arc Raiders кожен тип "АРКів" має власні слабкі зони, знання яких може допомогти вам швидко вивести з ладу ці смертельні машини, інформує 24 Канал.

Цікаво Хітова ARC Raiders має один суттєвий недолік, який може поховати весь успіх гри

Як боротися з "АРКами" в Arc Raiders?

Будь-який рейдер повинен знати, що всіх роботів, які сильніше за простих "тіків" чи "васпів" краще вбивати з огляду на їхні слабкі сторони, повідомляє @ArcRaidersNow у X.

Перейдемо до прикладів. У бою з Hornet найкращим рішенням буде вивести з ладу дві задні турбіни, що не захищені бронею. Для цього у пригоді стане зброя з важкими набоями (Heavy ammo).

Hornet у грі / Фото Embark

Якщо ж на вашому шляху трапився Leaper, то бажано мати при собі парочку запальних гранат – Blaze Grenade. Всього кількох влучних кидків буде достатньо для того аби цей "звір" скинув броню та оголив вразливі деталі. Далі слід просто стріляти по них, бажано також використовуючи "гани" з Heavy ammo.

Leaper у грі / Фото Embark

Bombardier вимагає менш комплексного підходу. На його "колінах" та на циліндричній деталі позаду можна побачити жовту фарбу – це і є місця, куди потрібно цілити. Окрім того, бажано вбити двох "споттерів" – менші літаючі дрони, які слугують цілевказівниками для свого "старшого брата".

Bombardier у грі / Фото Embark

Схожою є механіка знешкодження й у випадку з Bastion. Цей юніт практично є близнюком "бомбардира", тож у бою з ним також варто цілитися у "жовті коліна". Гарно працюють проти цього опонента Blaze Grenade та Snapblast Grenade, а також міна Deadline.

Коли "бастіон" отримає достатньо шкоди, він "оголить" плату позаду в яку теж бажано розрядити кілька магазинів.

Bastion у грі / Фото Embark

Грізним опонентом виявився новий тип "АРКів", доданий в останньому оновленні – Shredder. Аби успішно вбити його, слід зберігати дистанцію та дочекатися "зарядки" атаки бота, використавши цей момент для стрільби у його "голову". Для полегшення завдання варто зайняти стратегічну висоту.

Також у пригоді будуть різні типи гранат зокрема Trigger Nades, або ж будь-які інші вибухові предмети, як от цистерни з пальним, інформує The Gamer.

Shredder у грі / Фото Embark

Найвибагливішим опонентом для дуелі залишається Rocketeer. Фокусом вашого вогню мають стати 2 його турбіни, а у кишені бажано мати кілька Lure Grenade.

Вони потрібні аби відволікати його нещадний вогонь на інших, менш небезпечних "АРКів". Також не варто нехтувати укриттями та перекатами, уникаючи атак.

Rocketeer у грі / Фото Embark

Загалом, кожен робот стає доволі легкою здобиччю, як тільки ви починаєте розуміти його поведінку та усі слабкості. Тож не засмучуйтесь, якщо не вийде вбити когось з цих юнітів з першого разу, а просто спробуйте ще.