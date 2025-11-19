В Arc Raiders каждый тип "АРКов" имеет собственные слабые зоны, знание которых может помочь вам быстро вывести из строя эти смертельные машины, информирует 24 Канал.

Как бороться с "АРКами" в Arc Raiders?

Любой рейдер должен знать, что всех роботов, которые сильнее простых "тиков" или "васпив" лучше убивать учитывая их слабые стороны, сообщает @ArcRaidersNow в X.

Перейдем к примерам. В бою с Hornet лучшим решением будет вывести из строя две задние турбины, не защищенные броней. Для этого пригодится оружие с тяжелыми патронами (Heavy ammo).

Hornet в игре / Фото Embark

Если же на вашем пути попался Leaper, то желательно иметь при себе парочку зажигательных гранат – Blaze Grenade. Всего нескольких метких бросков будет достаточно для того чтобы этот "зверь" сбросил броню и обнажил уязвимые детали. Далее следует просто стрелять по ним, желательно также используя "ганы" с Heavy ammo.

Leaper в игре / Фото Embark

Bombardier требует менее комплексного подхода. На его "коленях" и на цилиндрической детали сзади можно увидеть желтую краску – это и есть места, куда нужно целиться. Кроме того, желательно убить двух "споттеров" – меньшие летающие дроны, которые служат целеуказателями для своего "старшего брата".

Bombardier в игре / Фото Embark

Похожа механика обезвреживания и в случае с Bastion. Этот юнит практически является близнецом "бомбардира", поэтому в бою с ним также стоит целиться в "желтые колени". Хорошо работают против этого оппонента Blaze Grenade и Snapblast Grenade, а также мина Deadline.

Когда "бастион" получит достаточно урона, он "обнажит" плату позади в которую тоже желательно разрядить несколько магазинов.

Bastion в игре / Фото Embark

Грозным оппонентом оказался новый тип "АРКов", добавлен в последнем обновлении – Shredder. Чтобы успешно убить его, следует сохранять дистанцию и дождаться "зарядки" атаки бота, использовав этот момент для стрельбы в его "голову". Для облегчения задачи стоит занять стратегическую высоту.

Также пригодится различные типы гранат в частности Trigger Nades, или любые другие взрывчатые предметы, вроде цистерны с горючим, информирует The Gamer.

Shredder в игре / Фото Embark

Самым требовательным оппонентом для дуэли остается Rocketeer. Фокусом вашего огня должны стать 2 его турбины, а в кармане желательно иметь несколько Lure Grenade.

Они нужны чтобы отвлекать его беспощадный огонь на других, менее опасных "АРКов". Также не стоит пренебрегать укрытиями и перекатами, избегая атак.

Rocketeer в игре / Фото Embark

В общем, каждый робот становится довольно легкой добычей, как только вы начинаете понимать его поведение и все слабости. Поэтому не расстраивайтесь, если не получится убить кого-то из этих юнитов с первого раза, а просто попробуйте еще.