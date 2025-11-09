ARC Raiders стала одной из самых успешных видеоигр 2025 года, но и в ней не обошлось без существенных недостатков, сообщает 24 Канал.

Нужен срочный фикс?

Многие игроки "экстракшн-шутера" начали жаловаться в сети на то, что их убивают "сквозь стены". На самом деле это происходит из-за существенной задержки между тем, что отображает сам клиент игры и тем, что регистрирует ее сервер в режиме реального времени.

От этого возникают моменты, когда вы якобы забежали в укрытие, но все равно получили выстрел – поскольку на мониторе у вашего соперника вы все еще бежите в упомянутое убежище.

Пример такого момента – смотрите видео

Слушайте... Мне очень нравится @ARCRaidersGame но этот уровень десинхронизации или обнаружения хитов - это бред... пожалуйста, скажите мне, что вы, ребята, разбираетесь в этом. Некоторые матчи просто ужасны. pic.twitter.com/RplyKqAmrR - Marksman (@Marksman) 7 ноября, 2025

Видеоклипы с такой сомнительной регистрацией попаданий заполонили Reddit, YouTube и X, а под ними тысячи геймеров выражают свое недовольство этим существенным недостатком.

Еще одна подобная ситуация – смотрите видео

Посмотрите на этот клип pic.twitter.com/In72YZYxSd - Coolagain (@_Coolagain_) 7 ноября, 2025

Студия Embark еще не прокомментировала эту ситуацию, но признала нестабильность серверной части, сообщает ARC Radar в X.

Подобные технические проблемы могут сыграть с ARC Raiders весьма плохую шутку, ведь проект приобрел бешеную популярность и может так же быстро ее потерять, поскольку такие фундаментальные принципы игрового процесса, как возможность попасть в укрытие под выстрелами, существенно влияют на впечатление геймеров от игры.

Поэтому, разработчикам следует бросить все силы на срочное решение проблемы с рассинхронизацией и учитывая темп выпуска обновлений, возможно, эту проблему исправят быстрее, чем мы думаем.