Никто из геймеров не любит, когда видеоигры переносят, но куда больше поклонники виртуальных развлечений презирают "сырые" проекты. Именно об этом напомнили Rockstar польские разработчики, сообщает 24 Канал со ссылкой на пост CDPR в X.

Предостережение и самоирония?

Новая задержка GTA 6 хотя и была несколько ожидаемой, все же всколыхнула игровой мир.

Все отреагировали по-разному: кто-то разразился злостью, кто-то посмеялся, а создатели Cyberpunk 2077 с CD Projekt RED проявили иронию.

Среди потока комментариев под постом Rockstar в X, нашлось место ответу с официального аккаунта польских разработчиков, которые просто напомнили собственное заявление от октября 2020 года о том, что Cyberpunk 2077 больше не будет иметь задержек.

Иронично, что после этого многострадальная RPG была задержана еще раз и, возможно, сейчас разработчики жалеют, что это было лишь раз.

Выход Cyberpunk 2077, из-за отсутствия терпения инвесторов и его же создателей, стал настоящим кошмаром и навсегда вошел в историю как самый провальный релиз 2021 года.

Хотя потом, путем добросовестного труда, CDPR удалось искупить этот "грех" и превратить проект в одну из лучших RPG десятилетия, первоочередное разочарование останется в памяти поколения геймеров.

Очевидно, своим комментарием CDPR решили напомнить Rockstar и тем, кто ожидает GTA 6, что иногда лучше "5 раз отложить и 1 выпустить", чем потом пожинать плоды собственной спешки.

Что известно о переносе GTA 6?