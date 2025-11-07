Что происходит в стенах Rockstar?

Новость о задержке GTA 6 появилась на фоне внутренних потрясений в компании. Более 30 сотрудников были внезапно уволены, что вызвало у фанатов спекуляции о прямой связи между этими двумя событиями, пишет 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Однако, по словам журналиста Bloomberg Джейсона Шраера, перенос релиза игры вообще не был вызван недавними увольнениями. Он объяснил, что информация о задержке появилась именно сейчас из-за финансового отчета материнской компании Take-Two, а не из-за кадровых изменений, произошедших неделю назад

В то же время Шрайер предполагает, что последствия этих увольнений все же могут негативно сказаться на разработке игры в долгосрочной перспективе. Потеря ценных кадров, возможные длительные судебные процессы и падение морального духа в команде способны привести к новым сбоям в графике и срыву будущих дедлайнов.

Напомним, Rockstar уволила 34 сотрудника, в частности опытных художников, аниматоров и программистов, без надлежащих объяснений и соблюдения трудового законодательства Великобритании.

Сама Rockstar Games утверждает, что причиной увольнения сотрудников стала утечка "конфиденциальной информации" на публичном форуме, как написало ранее издание IGN. Однако британский профсоюз IWGB имеет другое мнение. Представители организации назвали действия студии "безжалостными" и откровенной попыткой "задушить" профсоюзное движение, поскольку все уволенные были активными участниками профсоюзной деятельности.

Ситуация обострилась еще больше, когда возле офисов Rockstar North и Take-Two в Лондоне начались протесты, о которых написали в другом материале GamesRadar. Одна из бывших сотрудниц заявила, что ее уволили без каких-либо предупреждений, доказательств вины или даже возможности высказаться в свою защиту.

Этот скандал, несомненно, бросает тень на репутацию компании накануне выхода одной из самых ожидаемых игр десятилетия.

GTA 6 перенесли: новая дата выхода

Rockstar Games объявила, что новой датой выхода Grand Theft Auto VI станет 19 ноября 2026 года. Это уже второй перенос релиза: сначала игра должна была выйти в 2025 году, впоследствии дату сместили на 26 мая 2026 года, а теперь отложили еще на полгода.

Однако, стоит отметить, что это только новая дата выхода на PS5, ведь сначала GTA 6 будет доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дата выхода на ПК до сих пор неизвестна.

Официальной причиной задержки разработчики называют желание довести игру до идеального состояния. В своем обращении студия Rockstar поблагодарила поклонников за поддержку и терпение, заверив, что дополнительные месяцы пойдут на финальную "шлифовку" проекта, чтобы он превзошел ожидания аудитории. Генеральный директор издателя Take-Two Interactive, Штраус Зельник, назвал ноябрь 2026 года "отличным окном для релиза" и подтвердил, что компания полностью поддерживает решение Rockstar выделить дополнительное время на реализацию своего творческого видения.