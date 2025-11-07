Штраус Зельник уверен, что на все есть свое время и если выпустить проект раньше, чем нужно, то это может иметь плохие последствия, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.
Стоит внимания Новый хит: эта супергеройская игра продала миллион копий всего за 10 дней
На этот раз точно-точно?
Перенос даты выхода GTA 6 не стало слишком большим сюрпризом для геймеров, учитывая массу слухов об этом, циркулировавших в сети.
Перед объявлением новости, глава издателей игры Rockstar из Take-Two Штраус Зельник объяснил причину новой задержки в разговоре с IGN.
По его словам, разработчикам просто нужно больше времени чтобы "отшлифовать игру".
Мы хотели дать Rockstar достаточно времени, чтобы отшлифовать игру и убедиться, что она станет лучшей,
– заявил он.
Когда же журналистка Ребекка Валентайн спросила функционера на сколько он уверен в новой дате, тот успокоил ее и всех геймеров мира, объяснив что студия просто не хочет повторить негативный опыт своих коллег из индустрии.
Я очень уверен... Когда наши конкуренты выходят на рынок, прежде чем что-то готово, случаются плохие вещи. Учитывая это, я очень уверен в новой дате,
– резюмировал он.
Поэтому, у геймеров со всего мира не остается другого выбора кроме как довериться Зельнику и ждать 19 ноября 2026 года, когда и состоится релиз игры, как известно из сообщения Rockstar в X.
Последние новости о Rockstar:
Сооснователь студии Дэн Хаузер рассказал почему отменили разработку амбициозной шпионской игры Agent.
Rockstar попала в скандал, якобы неправомерно уволив более 30 сотрудников.
В студии объяснили, что сотрудников уволили из-за слива секретных данных о GTA 6.