Штраус Зельник уверен, что на все есть свое время и если выпустить проект раньше, чем нужно, то это может иметь плохие последствия, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

На этот раз точно-точно?

Перенос даты выхода GTA 6 не стало слишком большим сюрпризом для геймеров, учитывая массу слухов об этом, циркулировавших в сети.

Перед объявлением новости, глава издателей игры Rockstar из Take-Two Штраус Зельник объяснил причину новой задержки в разговоре с IGN.

По его словам, разработчикам просто нужно больше времени чтобы "отшлифовать игру".

Мы хотели дать Rockstar достаточно времени, чтобы отшлифовать игру и убедиться, что она станет лучшей,

– заявил он.

Когда же журналистка Ребекка Валентайн спросила функционера на сколько он уверен в новой дате, тот успокоил ее и всех геймеров мира, объяснив что студия просто не хочет повторить негативный опыт своих коллег из индустрии.

Я очень уверен... Когда наши конкуренты выходят на рынок, прежде чем что-то готово, случаются плохие вещи. Учитывая это, я очень уверен в новой дате,

– резюмировал он.

Поэтому, у геймеров со всего мира не остается другого выбора кроме как довериться Зельнику и ждать 19 ноября 2026 года, когда и состоится релиз игры, как известно из сообщения Rockstar в X.

