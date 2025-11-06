В чем секрет успеха Dispatch?

Игровая индустрия еще не отошла от Hollow Knight: Silksong, а уже снова удивлена успехом независимого проекта. На этот раз в центре внимания оказалась игра Dispatch, дебютная работа команды Adhoc Studios, которая разошлась тиражом в один миллион копий всего за десять дней после релиза. Разработчики поделились этой новостью через свой аккаунт в социальной сети X, назвав такой стремительный успех "сюрреалистическим" моментом для небольшой студии. Благодаря этому Dispatch мгновенно стала одной из главных историй успеха в инди-сегменте 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на GosuGamers.

В основе игры лежит необычная концепция – это комедия о рабочих буднях в организации супергероев, которая смешивает в себе нарративное приключение и элементы менеджмента. Игрок берет на себя роль Роберта Робертсона, некогда известного как Меха-Мен. После того как его высокотехнологичный костюм был уничтожен в решающей битве, он потерял возможность бороться с преступностью. Вместо этого его переводят на офисную должность диспетчера, где он вынужден руководить командой бывших суперзлодеев, которые неохотно стали на путь исправления и превратились в героев.

Игровой процесс Dispatch условно поделен на две части, что создает эффект просмотра сериала:

Первая половина состоит из кинематографических эпизодов в стиле игр от Telltale, где история развивается через диалоговые окна с вариантами выбора и QTE-сцены.

Вторая часть переходит в режим стратегии, где игрок должен отправлять соответствующих героев на миссии по всему городу.

Каждый персонаж в команде имеет уникальные характеристики и способности. Например, герои с высокой харизмой лучше справляются с деэскалацией конфликтов, тогда как силовые персонажи эффективнее в прямом столкновении. Сам Роберт, хоть и прикован к рабочему столу, может помогать команде дистанционно с помощью мини-игры со взломом.

Игра выходит эпизодами, всего запланировано восемь частей. Сейчас игрокам доступны первые четыре, а выход пятого и шестого эпизодов состоялся 5 ноября.

Смотрите трейлер Dispatch: видео

Характеристики, особенности и отзывы

Проект получил чрезвычайно положительные отзывы. У Steam игра имеет рейтинг "Очень одобрительно", ведь 94% игроков рекомендуют ее. Критики высоко оценили остроумный сценарий, глубоко проработанные истории персонажей и свежий взгляд на жанр супергероики, который акцентирует внимание не на экшене, а на офисной динамике, темах искупления и бюрократической рутине.

К сожалению, в игре нет украинского языка. Она предназначена только для взрослых, поэтому можно ожидать много нецензурной лексики и крови.

Игра не очень требовательна: ей нужно лишь 2 гигабайта оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX960 или AMD Radeon RX560. Занимает проект лишь 25 гигабайт.