Панч быстро покорил интернет и сотни тысяч сердец после того, как видео, на которых он обнимает плюшевого орангутанга, заменившего ему маму, стали вирусными в соцсетях. Теперь у обезьянки есть собственная видеоигра, информирует 24 Канал.

Обезьяна Панч теперь в видеоигре?

История Панча вдохновила бывшего разработчика королевской битвы Fortnite Ричи Брэнсона на небольшую игру, которую тот окрестил Zoo Fighter.

В ней геймерам выпадает шанс взять известную обезьянку под свое крыло и управлять ею, защищая от хулиганов.

В бесплатной браузерной игре, вам придется отбивать атаки враждебно настроенных приматов, щелкая по ним мышкой. Как только удастся обезвредить 100 нападающих – Панч попадет в заповедник, сообщает Dexerto.

Как и в реальной жизни, виртуальный Панч ни на миг не отпускает своего плюшевого товарища и этим умиляет даже самых черствых геймеров.

История обезьянки Панча: