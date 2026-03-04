Панч быстро покорил интернет и сотни тысяч сердец после того, как видео, на которых он обнимает плюшевого орангутанга, заменившего ему маму, стали вирусными в соцсетях. Теперь у обезьянки есть собственная видеоигра, информирует 24 Канал.

Обезьяна Панч теперь в видеоигре?

История Панча вдохновила бывшего разработчика королевской битвы Fortnite Ричи Брэнсона на небольшую игру, которую тот окрестил Zoo Fighter.

В ней геймерам выпадает шанс взять известную обезьянку под свое крыло и управлять ею, защищая от хулиганов.

В бесплатной браузерной игре, вам придется отбивать атаки враждебно настроенных приматов, щелкая по ним мышкой. Как только удастся обезвредить 100 нападающих – Панч попадет в заповедник, сообщает Dexerto.

Как и в реальной жизни, виртуальный Панч ни на миг не отпускает своего плюшевого товарища и этим умиляет даже самых черствых геймеров.

История обезьянки Панча:

  • Панч живет в зоопарке города Итикава в Японии, где работники были вынуждены ухаживать и выкармливать его, после того как от обезьянки отказалась мама.

  • Чтобы малыш не чувствовал себя одиноким, смотрители дали ему мягкую игрушку-орангутанга из IKEA, которую тот постоянно обнимал и везде носил за собой.

  • Видео и фото обезьянки с игрушкой быстро стали вирусными в соцсетях и растрогали пользователей по всему миру, особенно когда другие обезьяны сначала относились к малышу с агрессией. Затем они все же шаг за шагом приняли Панча в сообщество.