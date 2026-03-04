Панч швидко підкорив інтернет та сотні тисяч сердець після того, як відео, на яких він обіймає плюшевого орангутанга, що замінив йому маму, стали вірусними у соцмережах. Тепер у мавпеняти є власна відеогра, інформує 24 Канал.

Мавпеня Панч тепер у відеогрі?

Історія Панча надихнула колишнього розробника королівської битви Fortnite Річі Бренсона на невеличку гру, яку той охрестив Zoo Fighter.

У ній геймерам випадає шанс взяти відоме мавпеня під своє крило та керувати ним, захищаючи від хуліганів.

В безкоштовній браузерній грі, вам доведеться відбивати атаки вороже налаштованих приматів, клацаючи по ним мишкою. Як тільки вдасться знешкодити 100 нападників – Панч потрапить до заповідника, повідомляє Dexerto.

Як і в реальному житті, віртуальний Панч ні на мить не відпускає свого плюшевого товариша і цим розчулює навіть найбільш зачерствілих геймерів.

Історія мавпеняти Панча: