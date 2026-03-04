Панч швидко підкорив інтернет та сотні тисяч сердець після того, як відео, на яких він обіймає плюшевого орангутанга, що замінив йому маму, стали вірусними у соцмережах. Тепер у мавпеняти є власна відеогра, інформує 24 Канал.
Мавпеня Панч тепер у відеогрі?
Історія Панча надихнула колишнього розробника королівської битви Fortnite Річі Бренсона на невеличку гру, яку той охрестив Zoo Fighter.
У ній геймерам випадає шанс взяти відоме мавпеня під своє крило та керувати ним, захищаючи від хуліганів.
В безкоштовній браузерній грі, вам доведеться відбивати атаки вороже налаштованих приматів, клацаючи по ним мишкою. Як тільки вдасться знешкодити 100 нападників – Панч потрапить до заповідника, повідомляє Dexerto.
Як і в реальному житті, віртуальний Панч ні на мить не відпускає свого плюшевого товариша і цим розчулює навіть найбільш зачерствілих геймерів.
Історія мавпеняти Панча:
Панч живе в зоопарку міста Ітікава в Японії, де працівники були змушені доглядати та вигодовувати його, після того як від мавпеняти відмовилася мама.
Щоб малюк не почувався самотнім, доглядачі дали йому м'яку іграшку-орангутанга з IKEA, яку той постійно обіймав та всюди носив за собою.
Відео та фото мавпеняти з іграшкою швидко стали вірусними в соцмережах і зворушили користувачів по всьому світу, особливо коли інші мавпи спершу ставилися до малюка з агресією. Потому вони все ж крок за кроком прийняли Панча у спільноту.