Найкращим рішенням для реклами своєї гри може бути викласти її трейлер у соцмережах, принаймні це спрацювало у випадку з Eye of the Match, повідомляє 24 Канал.

Eye of the Match розірвала соцмережі?

Інді-розробник Андре Кардозо поділився у X відеороликом ігрового процесу майбутньої відеогри під назвою Eye of the Match.

У ньому гравці приміряють на себе роль футбольного судді системи VAR та вирішуватимуть долю поєдинків, слідуючи букві закону.

Всього за 3 дні трейлер проєкту набрав понад 4,7 мільйона переглядів та понад 96 тисяч вподобань.

Трейлер гри: дивіться відео

I'm working on a game where you play as the Virtual Referee!#gamedev #indiegame pic.twitter.com/1wGRJ18vyc — André Cardoso (@andre_mc) March 1, 2026

Жовта картка? Червона картка? Це залежить від вас. Як віртуальний суддя, ви несете відповідальність за перевірку повторів футбольних матчів, виявлення порушень та покарання тих, хто не дотримується правил,

– йдеться в описі гри у Steam.

Наразі Eye of the Match не має дати релізу, однак Кардозо обіцяє, що демоверсія гри з'явиться вже на наступному фестивалі новинок Steam.

