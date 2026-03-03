Найкращим рішенням для реклами своєї гри може бути викласти її трейлер у соцмережах, принаймні це спрацювало у випадку з Eye of the Match, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Засновник легендарної української студії анонсував нову гру STRANGER Bermuda SOS

Eye of the Match розірвала соцмережі?

Інді-розробник Андре Кардозо поділився у X відеороликом ігрового процесу майбутньої відеогри під назвою Eye of the Match.

У ньому гравці приміряють на себе роль футбольного судді системи VAR та вирішуватимуть долю поєдинків, слідуючи букві закону.

Всього за 3 дні трейлер проєкту набрав понад 4,7 мільйона переглядів та понад 96 тисяч вподобань.

Трейлер гри: дивіться відео

Жовта картка? Червона картка? Це залежить від вас. Як віртуальний суддя, ви несете відповідальність за перевірку повторів футбольних матчів, виявлення порушень та покарання тих, хто не дотримується правил,
– йдеться в описі гри у Steam.

Наразі Eye of the Match не має дати релізу, однак Кардозо обіцяє, що демоверсія гри з'явиться вже на наступному фестивалі новинок Steam.

Що таке Steam Next Fest?

  • Steam Next Fest – це фестиваль демоверсій у цифровому магазині Valve.

  • На лютневому дійстві геймерам було доступно понад 3,9 тисяч відеоігор.

  • Наступна подібна подія планується влітку. Summer 2026 Next Fest пройде з 15 по 22 червня 2026 року.