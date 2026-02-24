Це чудова нагода для користувачів знайти нові цікаві проєкти, а для розробників – отримати критично важливі відгуки від аудиторії та розширити коло прихильників перед офіційним виходом ігор, пояснює 24 Канал.

Дивіться також Встигніть забрати – у Steam віддають безплатно дві відеогри

Які цікаві ігри доступні в Steam?

Цьогорічна подія пропонує для ознайомлення понад 3,9 тисячі демоверсій потенційних ігрових хітів найближчого майбутнього. З усіма іграми можна ознайомитися на спеціальній сторінці Steam.

Для зручної навігації Valve передбачила сортування ігор за жанрами, основними мітками, тематикою та персональними вподобаннями гравців. Окрім системи рекомендацій, доступний рейтинг найпопулярніших пробних версій серед спільноти.

Серед десяти найбільш примітних проєктів, виділених організаторами, є таці цікаві тайтли:

Для любителів незвичних сюжетів доступні квест про Мумі-тролів, платформер про керування поїздом Denshattack! та містична автомобільна пригода Truckful.

Деякі демоверсії стали доступними ще до офіційного старту, серед них – Starship Troopers: Ultimate Bug War, Zero Parades, The Eternal Life of Goldman та вражаюча красою і неординарністю Phonopolis від Amanita Design.

Трейлер фестивалю "Іграм бути" – дивіться відео:

Доки триватиме фестиваль?

Поточне свято завершиться 2 березня о 20:00 за київським часом. Наступний аналогічний фестиваль "Іграм бути" заплановано провести з 15 по 22 червня 2026 року.

Які ще Ігри роздають в Steam безплатно?