Безкоштовні відеоігри це завжди приємно, особливо, якщо мова про те аби отримати їх не деінде, а у Steam, інформує 24 Канал.

Цікаво Пара геймерів покликала на весілля Sony – відповідь компанії шокувала

Які ігри зараз безплатні у Steam?

Розберемося які нові безплатні відеоігри з'явилися у цифровому магазині від Valve.

Мова про проєкти, які будуть безкоштовними постійно впродовж перебування на платформі, інформує Gamerant.

Список виглядає наступним чином:

Galactic Brawl – абсурдний багатокористувацький "бравлер" до 8 осіб, де головне завдання перемогти інших гравців;

– абсурдний багатокористувацький "бравлер" до 8 осіб, де головне завдання перемогти інших гравців; Witch You Want – новела про управління магазином із відьомськими зіллями;

– новела про управління магазином із відьомськими зіллями; The Empathy Algorithm – новела про вимірювання людяності андроїдів;

– новела про вимірювання людяності андроїдів; Cellchemist – гра-пісочниця на основі фізики, де гравці комбінують речовини аби вирішувати пазли;

– гра-пісочниця на основі фізики, де гравці комбінують речовини аби вирішувати пазли; DJ Bunny – 2D-гра, де гравці створюють пісні для фестивалю;

– 2D-гра, де гравці створюють пісні для фестивалю; Another Day with You – проєкт з безліччю міні-ігор, де гравці досліджують місто на побаченні;

– проєкт з безліччю міні-ігор, де гравці досліджують місто на побаченні; The Plant – інтерактивна розповідь гра про дослідника та його експериментальну рослину.

Отож, нова порція відеоігор має велике розмаїття жанрів та тем, тож кожен геймер зможе знайти щось аби поповнити власну бібліотеку.

Останні новини Steam: