Попри постійне поповнення платформи новими релізами, компанія продовжує активно тестувати бібліотеку, аби власники пристрою мали чітке уявлення про працездатність своїх ігор у мобільному форматі, пояснює PCWorld.

Дивіться також Стало відомо скільки Valve заробили на CS 2 у 2025 році – сума зносить дах

Які ігри працюють на консолі та чому деякі з них залишаються за бортом?

За останніми статистичними даними бази SteamDB, сумісними з портативною системою визнано 25 055 ігор. З цієї кількості 7 528 проєктів працюють на приставці ідеально, а ще 17 527 мають статус "робочих" – вони запускаються та функціонують, проте можуть вимагати від користувача мінімальних додаткових налаштувань.

На сьогодні Valve встигла протестувати трохи більше ніж 30 000 продуктів, що становить приблизно чверть усього каталогу Steam, який оцінюють у 120 000 найменувань.

Зважаючи на те, що щороку в магазині з'являється понад 20 000 нових ігор, охопити весь список видається складним завданням, тому компанія надає пріоритет найпопулярнішим новинкам та проєктам із найбільшою кількістю гравців.

Понад 6 000 ігор наразі позначені як "непідтримувані" на Steam Deck, як зазначає GamingOnLinux. Зазвичай це пов'язано з відсутністю підтримки контролерів, занадто високими технічними вимогами до заліза (архітектура AMD Zen 2) або несумісністю стороннього програмного забезпечення, зокрема античитів, що працюють на рівні ядра.

Попри ці обмеження, система верифікації ігор від Valve стала настільки успішною, що Microsoft розробила власну аналогічну програму Xbox Handheld Compatibility для портативних пристроїв на Windows.

Наступного місяця Steam Deck святкуватиме свою четверту річницю. Цей пристрій здійснив революцію на ринку ПК-геймінгу, і поки конкуренти намагаються його наздогнати, Valve вже готує нові апаратні рішення.

Хоча офіційних новин про друге покоління Steam Deck поки немає, компанія анонсувала гібридну домашню консоль Steam Machine та нову гарнітуру віртуальної реальності Steam Frame.