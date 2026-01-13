З огляду на свою модель монетизації, Counter-Strike Global Offensive, а нині й CS 2 щорічно приносить своїм творцям з Valve величезні статки, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Варте уваги Шведська організація Ninjas in Pyjamas запросила українця в команду з Counter-Strike 2

Скільки грошей Valve приніс CS 2?

Нова інформація від блогера ZestyJesus стверджує, що Valve отримала понад 1 мільярд доларів доходу від Counter-Strike 2 протягом 2025 року.

Аби провести аналіз, ентузіаст зі своїм колегою створили інструмент для збору та агрегації даних про продажі скінів на ринку спільноти Steam, а також використали загальнодоступну статистику відкриття "кейсів".

Дослідження охопило період з листопада 2024 року по листопад 2025 та розділило дохід Valve від CS2 на два основні потоки: внутрішньоігровий магазин та ринок предметів спільноти Steam.

Деталі дослідження: дивіться відео

Як виявилося, сумарно Valve заробила понад 1,16 мільярда доларів на Counter-Strike 2 у 2025 році.

Причому більшість надходила від продажу ключів до кейсів, в той час, як "пасивний" дохід з комісій на ринку предметів Steam склав близько 160 мільйонів доларів.

Водночас блогер зауважив, що його обрахунки є досить приблизними, оскільки бажані дані неможливо виміряти достеменно точно за допомогою загальнодоступних джерел.

Який рекорд заробітку Valve у Steam?