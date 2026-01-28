Несмотря на постоянное пополнение платформы новыми релизами, компания продолжает активно тестировать библиотеку, чтобы владельцы устройства имели четкое представление о работоспособности своих игр в мобильном формате, объясняет PCWorld.

Какие игры работают на консоли и почему некоторые из них остаются за бортом?

По последним статистическим данным базы SteamDB, совместимыми с портативной системой признаны 25 055 игр. Из этого количества 7 528 проектов работают на приставке идеально, а еще 17 527 имеют статус "рабочих" – они запускаются и функционируют, однако могут требовать от пользователя минимальных дополнительных настроек.

На сегодня Valve успела протестировать чуть более 30 000 продуктов, что составляет примерно четверть всего каталога Steam, который оценивается в 120 000 наименований.

Учитывая то, что ежегодно в магазине появляется более 20 000 новых игр, охватить весь список представляется сложной задачей, поэтому компания предоставляет приоритет самым популярным новинкам и проектам с наибольшим количеством игроков.

Более 6 000 игр пока обозначены как "неподдерживаемые" на Steam Deck, как отмечает GamingOnLinux. Обычно это связано с отсутствием поддержки контроллеров, слишком высокими техническими требованиями к железу (архитектура AMD Zen 2) или несовместимостью стороннего программного обеспечения, в частности античитов, работающих на уровне ядра.

Несмотря на эти ограничения, система верификации игр от Valve стала настолько успешной, что Microsoft разработала собственную аналогичную программу Xbox Handheld Compatibility для портативных устройств на Windows.

В следующем месяце Steam Deck будет праздновать свою четвертую годовщину. Это устройство произвело революцию на рынке ПК-гейминга, и пока конкуренты пытаются его догнать, Valve уже готовит новые аппаратные решения.

Хотя официальных новостей о втором поколении Steam Deck пока нет, компания анонсировала гибридную домашнюю консоль Steam Machine и новую гарнитуру виртуальной реальности Steam Frame.