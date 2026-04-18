Французская студия Goblinz Studio раздает в Steam свой пошаговый роуг-лайт, который получил одобрение широкой публики, информирует 24 Канал.
Читайте также В Steam бесплатно дарят хоррор в стиле олдскульных представителей жанра
Новая бесплатная игра в Steam, которая стоит вашего внимания?
Legend of Keeper: Career of a Dungeon Manager – это игра 2021 года выхода с интересным концептом, которая дает игроку возможность побыть с другой стороны баррикад в противостоянии монстров и героев.
Вместо того чтобы искать сокровища, зачищая таинственные подземелья, вашей задачей будет защитить это самое подземелье от посягательств извне.
Делать это вы будете в роли менеджера компании Dungeons, которая специализируется на управлении подземельями.
Побеждая орды героев в пошаговых боях, благодаря стратегическому планированию и умелому управлении персоналом, вы шагаете вверх по карьерной лестнице, разблокируя улучшения и новые награды, говорится на странице проекта в Steam.
79% отзывов на проект на платформе Valve одобрительные, что приносит ему рейтинг рецензий "в основном положительные".
В основном, игроки хвалят общую идею, атмосферу и игровой процесс, сообщает Gamerant. Среди минусов не отмечают чего-то конкретного, поэтому игра действительно выглядит лакомым кусочком, особенно бесплатно.
Предложение активно до 20:00 по киевскому времени 23 апреля, так что не упустите шанс добавить Legend of Keeper: Career of a Dungeon Manager в свою библиотеку.
Почему фанаты Warhammer 40K должны штурмовать Steam?
Новое издательство Sneg представило на платформе коллекцию Warhammer Classics.
Она содержит большое количество классических игр вселенной Warhammer 40K с техническими улучшениями.
До 20 апреля большинство из них доступны со значительными скидками.