Французская студия Goblinz Studio раздает в Steam свой пошаговый роуг-лайт, который получил одобрение широкой публики, информирует 24 Канал.

Читайте также В Steam бесплатно дарят хоррор в стиле олдскульных представителей жанра

Новая бесплатная игра в Steam, которая стоит вашего внимания?

Legend of Keeper: Career of a Dungeon Manager – это игра 2021 года выхода с интересным концептом, которая дает игроку возможность побыть с другой стороны баррикад в противостоянии монстров и героев.

Вместо того чтобы искать сокровища, зачищая таинственные подземелья, вашей задачей будет защитить это самое подземелье от посягательств извне.

Делать это вы будете в роли менеджера компании Dungeons, которая специализируется на управлении подземельями.

Побеждая орды героев в пошаговых боях, благодаря стратегическому планированию и умелому управлении персоналом, вы шагаете вверх по карьерной лестнице, разблокируя улучшения и новые награды, говорится на странице проекта в Steam.

79% отзывов на проект на платформе Valve одобрительные, что приносит ему рейтинг рецензий "в основном положительные".

В основном, игроки хвалят общую идею, атмосферу и игровой процесс, сообщает Gamerant. Среди минусов не отмечают чего-то конкретного, поэтому игра действительно выглядит лакомым кусочком, особенно бесплатно.

Предложение активно до 20:00 по киевскому времени 23 апреля, так что не упустите шанс добавить Legend of Keeper: Career of a Dungeon Manager в свою библиотеку.

Почему фанаты Warhammer 40K должны штурмовать Steam?