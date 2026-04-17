Пользователи Steam могут добавить в свои цифровые библиотеки бесплатную игру, стилизованную под олдскульные хорроры.

Бесплатный хоррор в Steam?

Любители пощекотать себе нервы, играя в ужасы, имеют шанс бесплатно испытать интересный проект.

Речь о NineHells – однопользовательском психологическом хорроре, разработанном caffeineline.

Проект даст вам роль Дэйви – мужчины, который пытается вспомнить собственное прошлое, путешествуя сквозь ад, говорится на странице игры в Steam.

Игроков ожидают скримеры, "старомодные" головоломки, которые отдают дань уважения играм жанра начала нулевых, и жуткая загадка, которую нужно разгадать, информирует Gamerant.

Трейлер игры: смотрите видео

Единственным недостатком предложения можно назвать отсутствие отзывов, поэтому по сути игра является своего рода "котом в мешке", но, в конце концов, испытать ее бесплатно вам ничего не будет стоить.

Правда NineHells будет бесплатной в Steam только до 20:00 по киевскому времени 20 апреля, так что заинтересованным геймерам следует поспешить.

Какую игру следует с нетерпением ждать в Steam?